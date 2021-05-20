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Рада призначила трьох нових міністрів: чим вони живуть і що мають (відео)

20 травня, 22:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Журналісти "Сьогодні" з'ясували подробиці про трьох нових міністрів – Ляшка, Любченка і Кубракова

Сьогодні Верховна Рада призначила трьох нових міністрів. Віктор Ляшко очолив Міністерство охорони здоров'я, Олександр Кубраков – Мінінфраструктури, Олексій Любченко отримав посаду першого віцепрем'єра – міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

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Чим живуть, що мають і як відпочивають новоспечені міністри, з'ясовувала кореспондент "Сьогодні" Тетяна Гаврилюк.

Відео: Сьогодні

Олександр Кубраков

Радив Кличку і будував для Зеленського Олександр Кубраков. Зараз міністр інфраструктури. А недавно глава Укравтодору. Згідно з декларацією, має квартиру, кілька автомобілів і готівки на п'ять мільйонів гривень. Одружений, виховує двох синів. Сторінка в Facebook – без жодного натяку на особисте. Тільки дороги. Тільки велике будівництво.

Олексій Любченко

Олексій Любченко останній рік правил податковою. Не занадто активний користувач соцмереж. Одружений, має сина. Власної нерухомості немає, тільки карабін і елітний годинник, а на дружину і сина зареєстровано житло, земля, машини і катер.

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Віктор Ляшко

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Телеекрани Віктор Ляшко не залишав з тих пір, як в Україні зафіксували перший випадок COVID-19. Головний санітарний лікар весь час закликав дотримуватися карантину. Хоча сам потрапив у курйоз: під час візиту на Хмельниччину пив каву з президентом у кафе, яке було закрито на карантин. Потім оплатив штраф. А коли вакцинувалася, незабаром захворів COVID-19. Тоді і запевнив, саме щеплення допомогло перехворіти в легкій формі. У власності – квартира під Києвом, земля і автомобіль. Одружений, має доньку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що звільнений міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко працюватиме в Офісі президента. Також в команді залишається ексміністр інфраструктури Владислав Криклій.

Відео: Сьогодні

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