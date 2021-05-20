10 приоритетов: чем Любченко займется на посту министра экономики

Алексей Любченко / Фото: Facebook
Первый вице-премьер – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Любченко считает, что развитие конкуренции, малого и среднего бизнеса, технологические прорывы и экономическая независимость должны стать стратегическими целями его работы на посту главы Минэкономики.
Об этом он заявил, выступая с трибуны Верховной Раде.
Однако новый министр считает, что все-таки важнее продуктивная система реализации этих целей.
"Министерство должно синхронизировать работу государственных органов, обеспечить стратегический менеджмент развития страны и найти стимулы для роста экономики. Я убежден, что пришло время активизировать инновационные и технологические процессы через локализацию производства", – подчеркнул Любченко.
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По его словам, приоритетным является:
- возобновление кредитования производственной сферы, а не скупка государственных ценных бумаг и финансирование государственного долга;
- налоговые и таможенные стимулы экономической деятельности;
- разумная сбалансированная регуляторная политика, которая бы стимулировала крупный бизнес к инновациям;
- упорядочивание системы налогообложения и защита малого бизнеса;
- налаживание конструктивного диалога со структурами, которые определяют уровни экономического развития (НБУ и БЭБ);
- определение влиятельных инфраструктурных проектов (логистика, связь) и эффективное использование средств международной экономически-технической помощи на проекты в реальном секторе экономики;
- продолжение сотрудничества с международными партнерами, в частности с МВФ, в интересах Украины;
- усовершенствование системы международного сотрудничества, определение приоритетов геоэкономической деятельности Украины;
- восстановление эффективной работы торгово-экономических миссий;
- баланс производства и потребления на конкурентной частной базе.
Он добавил, что гособоронзаказ на 2021 год должен утверждаться не весной 21 года, а осенью 20-го, а лучше тремя годами ранее.
Напомним, что 14 апреля Кабмин назначил Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы. И вот уже через месяц он поднялся на еще на две ступени по чиновничьей "лестнице".