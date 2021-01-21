Пьяный чиновник за рулем: появилось видео извинений Немилостивого

Осознание содеянного не спасло чиновника от увольнения с должности заместителя министра

Сегодня полиция опубликовала видео, на котором уже экс-заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Виталий Немилостивый признает свою вину, просит прощения за поступок и объясняет, почему в нетрезвом состоянии сел за руль.

Реклама

Он объяснил патрульным, что отпустил своего водителя и выпившим сел за руль.

"Я виноват, вопросов нет. Я развернулся на встречной (полосе) и поехал. Меня патрульная полиция остановила", – сказал Немилостивый.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Киеве на улице Жилянской остановили автомобиль Mercedes, за рулем которого патрульные обнаружили водителя с признаками алкогольного опьянения. Нетрезвым водителем оказался высокопоставленный чиновник Виталий Немилостивый, который еще и оказал сопротивление полицейским. Читайте подробнее, как полиция задерживала замминистра.

А сегодня утром Кабмин собрался на внеочередное заседание и уволил замминистра с должности. В свою очередь у Зеленского отреагировали на увольнение Немилостивого. В Офисе президента считают, что это хороший наглядный пример для других должностных лиц.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама