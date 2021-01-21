П'яний чиновник за кермом: з'явилося відео вибачень Немілостівого

Усвідомлення скоєного не врятувало чиновника від звільнення з посади заступника міністра

Сьогодні поліція опублікувала відео, на якому вже ексзаступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Віталій Немілостівий визнає свою провину, просить вибачення за свій вчинок і пояснює, чому нетверезим сів за кермо.

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Він пояснив патрульним, що відпустив свого водія і напідпитку сів за кермо.

"Я винен, питань немає. Я розвернувся на зустрічній (смузі) і поїхав. Мене патрульна поліція зупинила", – сказав Немілостівий.

Відео: Сьогодні

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно у Києві на вулиці Жилянській зупинили автомобіль Mercedes, за кермом якого патрульні виявили водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Нетверезим водієм виявився високопоставлений чиновник Віталій Немілостівий, який ще й чинив опір поліцейським. Читайте детальніше, як поліція затримувала заступника міністра.

А сьогодні вранці Кабмін зібрався на позачергове засідання і звільнив заступника міністра з посади. У свою чергу у Зеленського відреагували на звільнення Немілостівого. В Офісі президента вважають, що це хороший наочний приклад для інших посадових осіб.

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