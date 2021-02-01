Путину не страшны санкции? Зеленский озвучил реальную ситуацию

Санкции – это хорошо, но этого недостаточно для окончания войны, считает глава государства

Санкции против России действительно дают результат, кремлевская верхушка страдает от них, но этого недостаточно для окончательного прекращения войны.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью американской программе Axios, которая выходит на платформе HBO, передает ОПУ.

На замечание журналиста о том, что Путин хвастался, что якобы ему не страшны санкции, он ответил: "Я считаю, что многие санкций сработали".

"Например, против "Северного потока" действительно сработало. А это все же энергетическая безопасность для Европы, вопрос не только в Украине, но это сработало. При всем уважении к нашим европейским друзьям, но решающую роль, и это правда, здесь сыграли США. Поэтому санкции – они работают", – сказал президент.

При этом он не считает, что Украину от России защищают только санкции, напомнив, что наша страна без какой-либо помощи смогла противостоять агрессору.

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"На момент начала войны мы были без санкций, без НАТО, мало готовы, у нас была еще не модернизированная армия, никакой помощи тогда не было, когда началась война. Но мы смогли не пустить врага дальше. Поэтому говорить, что Украина без НАТО ничего не сможет – это неправда", – подчеркнул Зеленский.

Также глава государства говорит, что санкции – это хорошо, но их недостаточно для окончательного прекращения войны и освобождения территорий. По его словам, санкции замораживают конфликт, останавливают эскалацию, но проблему в целом не решают.

"Я хочу, чтобы мой народ и моя страна была объединена, чтобы она росла и развивалась, хочу вернуть людей и территории. И здесь мало санкций", – резюмировал президент Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский рассказывал, как заставить Путина убраться из Украины.

Видео: Сегодня

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