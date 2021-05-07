Путина ждут последствия, а Украину – оружие: что сказал Блинкен после визита в Киев

Фото: REUTERS/Efrem Lukatsky

Госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев пообещал Украине усиление военной поддержки от Америки, а также заверил, что Россию ждут серьезные последствия, если будет новая эскалация конфликта.

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Предлагаем вам самое интересное из интервью Радио Свобода американского дипломата.

Войска РФ у границ Украины

Урок номер один – оставаться чрезвычайно бдительными относительно возможных необдуманных действий со стороны России.

"У России есть возможность в короткие сроки прибегнуть к дальнейшим агрессивным действиям в отношении Украины… Мы дали Москве понять, что мы следим за ситуацией очень внимательно, и если Россия сделает какие-то действия, это не пройдет без последствий. В то же время мы тесно работаем с нашими партнерами в Украине, чтобы удостовериться, что они имеют все необходимое для того, чтобы защитить Украину, ее территорию и ее народ".

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Получит ли Украина оружие от США?

Госсекретарь прокомментировал разговоры о том, чтобы США предоставили Украине комплексы противоракетной обороны Patriot.

"Конечно, мы рассмотрим любой запрос. Здесь ключевым партнером Украины является Пентагон. Сейчас мы думаем над тем, какая дополнительная помощь – кроме той очень значительной помощи, которую мы уже предоставили, в частности оснащение, – была бы полезной для Украины именно сейчас. Этот вопрос на стадии активного рассмотрения".

Россию отключат от SWIFT за агрессию против Украины?

США готовы рассматривать любые решительные варианты наказания для России, но в то же время Вашингтон хотел бы наладить диалог с Москвой вместо конфронтации, говорит Блинкен.

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"Если Россия продолжает совершать необдуманные, агрессивные шаги или по Украине, или по другим нашим партнерам, – мы ответим. Не с целью эскалации, не потому, что нам нужен конфликт, а потому, что такие действия не могут оставаться без ответа, не могут быть безнаказанными. Поэтому очевидно, что будут последствия".

Блинкен об угрозах Путина

Президент РФ Владимир Путин недавно пригрозил Западу "красными линиями". Но и у США есть такие "линии", которые они не простят Путину.

"Мы не говорим понятиями "красных линий". Но есть два важных вопроса, когда речь идет об агрессии России против Украины. Первое и самое главное – права украинского народа, его суверенитет, целостность территории, демократия в Украине. Второй важный вопрос – это глобальные принципы, которые действуют далеко за пределами Украины. Речь идет о том, что подход, согласно которому страны имеют какие-то сферы влияния, должен был отойти в прошлое после Второй мировой войны".

Блинкен ответил украинскому политзаключенному

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Накануне приезда в Киев Блинкена к нему обратился узник Кремля Алексей Бессарабов, которого оккупанты приговорили по сфабрикованному делу. Дипломат объяснил, могут ли в этом вопросе помочь США.

"Здесь мы работаем совместно со многими странами мира, чтобы иметь сильные позиции в противовес. В то же время, если мы имеем возможность повлиять на правительство той страны, которая удерживает людей, мы, безусловно, делаем это. Поэтому, если такая возможность будет, мы ею воспользуемся".

Тем временем "Сегодня" нашли родственников госсекретаря США Блинкена в Украине.