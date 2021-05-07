Путіна чекають наслідки, а Україну – зброя: що сказав Блінкен після візиту до Києва

Фото: REUTERS/Efrem Lukatsky

Держсекретар США Ентоні Блінкен після візиту до Києва пообіцяв Україні посилення військової підтримки від Америки, а також запевнив, що Росію чекають серйозні наслідки, якщо буде нова ескалація конфлікту.

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Пропонуємо вам найцікавіше з інтерв'ю Радіо Свобода американського дипломата.

Війська РФ біля кордонів України

Урок номер один – залишатися надзвичайно пильними щодо можливих необдуманих дій з боку Росії.

"У Росії є можливість у короткі терміни вдатися до подальших агресивних дій щодо України ... Ми дали Москві чітко зрозуміти, що ми стежимо за ситуацією дуже уважно, і якщо Росія вчинить якісь дії, це не мине без наслідків. Водночас ми тісно працюємо з нашими партнерами в Україні, щоб упевнитися, що вони мають усе необхідне для того, щоб захистити Україну, її територію і її народ".

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Чи отримає Україна зброю від США?

Держсекретар прокоментував розмови про те, щоб США надали Україні комплекси протиракетної оборони Patriot.

"Звичайно, ми розглянемо будь-який запит. Тут ключовим партнером України є Пентагон. Зараз ми думаємо над тим, яка додаткова допомога – крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, зокрема оснащення, – була б корисною для України саме зараз. Це питання на стадії активного розгляду".

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США готові розглядати будь-які рішучі варіанти покарання для Росії, але в водночас Вашингтон хотів би налагодити діалог з Москвою, замість конфронтації, каже Блінкен.

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"якщо Росія продовжує робити необдумані, агресивні кроки чи то щодо України, чи щодо інших наших партнерів, ми відповімо. Не з метою ескалації, не тому, що нам потрібен конфлікт, а тому, що такі дії не можуть лишатися без відповіді, не можуть бути безкарними. Тож очевидно, що будуть наслідки".

Блінкен про погрози Путіна

Президент РФ Володимир Путін нещодавно пригрозив Заходу "червоними лініями". Але і у США є такі "лінії", які вони не пробачать Путіну.

"Ми не говоримо поняттями "червоних ліній". Але є два важливих питання, коли мова йде про агресію Росії проти України. Перше і найголовніше – права українського народу, його суверенітет, цілісність території, демократія в Україні. Друге важливе питання – це глобальні принципи, які діють далеко за межами України. Йдеться, зокрема, про те, що підхід, згідно з яким країни мають якісь сфери впливу, мав відійти в минуле після Другої світової війни".

Блінкен відповів українському політв'язню

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Напередодні приїзду до Києва Блінкена до нього звернувся політв'язень Кремля Олексій Бессарабов, якого окупанти засудили за сфабрикованою справою. Дипломат пояснив, чи можуть в цьому питанні допомогти США.

"Тут ми працюємо спільно з багатьма країнами світу, щоб мати сильні позиції на противагу. Водночас, якщо ми маємо можливість вплинути на уряд тієї країни, яка утримує таких людей, ми, безумовно, робимо це. Тож, якщо така можливість буде, ми нею скористаємося".

Тим часом "Сьогодні" знайшли родичів держсекретаря США Блінкена в Україні.