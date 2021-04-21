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"Путин поставлен в очень сложную ситуацию": Кравчук о предложении Зеленского

21 апреля, 16:36

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россия в нормандском формате предложила провести переговоры на Донбассе, но не ожидала предложения Зеленского

Президент Владимир Зеленский своим предложением провести встречу на Донбассе поставил российского лидера Владимира Путина в сложную ситуацию. Об этом сказал в эфире телеканала "Украина 24" представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

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Он напомнил, что на недавней встрече советников глав государств "нормандского формата" российская сторона предложила провести встречу на линии разграничения, и здесь быстро среагировал Зеленский.

"Зеленский использовал этот факт и сказал, что хочет идти дальше: "Я предлагаю Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса". Таким образом, Путин поставлен в очень сложную ситуацию. Если отказаться, то это значит, что он не поддерживает свое же российское предложение", – сказал Кравчук.

Но на данный момент пока сложно сказать, будет ли встреча.

"Путин всегда может отказаться и сказать, что это Украина, а я в Украину на встречу не поеду", – добавил украинский переговорщик.

Как сообщали новости "Сегодня", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявление президента Украины было передано Путину, но реакции пока ноль. Тем временем у Зеленского объяснили предложение Путину.

Читайте подробнее в нашем материале о возможных переговорах президентов, зачем Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе.

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Все подробности в спецтеме Зеленский вызвал Путина на Донбасс

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Донбасс Владимир Зеленский леонид кравчук Владимир Путин

Источник: Сегодня

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