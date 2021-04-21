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У Зеленского объяснили, зачем Путина позвали на Донбасс

21 апреля, 14:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Киев не может ждать, пока Путин прислушается к Западу и сядет за стол переговоров – Зеленский сделал решительный шаг

Президент Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться на Донбассе потому, что хозяин Кремля избегает переговоров в "нормандском формате" и тормозит этим мирный процесс.

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Об этом рассказал Обозревателю советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Киев не может ждать, пока Путин прислушается к Западу и сядет за стол переговоров.

"Пока господин Путин по разным причинам избегает продуктивных переговорных контактов в "нормандском формате", к чему его призывает весь цивилизованный мир, Украина не может ждать, пока эти призывы сработают. Мы должны делать все, чтобы снять угрозу и прекратить эту войну", – сказал Подоляк.

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Советник главы ОПУ считает, что прекратить войну может лишь Путин, но чтобы он на это пошел, должны состояться переговоры.

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"Поскольку на переговорах советников лидеров "Нормандской четверки" появилось предложение встретиться на линии разграничения, президент предложил пойти дальше и встретиться двум лидерам для переговоров на украинском Донбассе. Там, где идет война. Если у российской стороны будет смелость (для переговоров. – Ред.), это сможет стать началом движения к настоящему миру", – резюмировал Подоляк.

Читайте подробнее в нашем материале о возможных переговорах президентов, зачем Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Донбасс Владимир Зеленский Владимир Путин Михаил Подоляк
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