У Зеленского объяснили, зачем Путина позвали на Донбасс

Киев не может ждать, пока Путин прислушается к Западу и сядет за стол переговоров – Зеленский сделал решительный шаг

Президент Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться на Донбассе потому, что хозяин Кремля избегает переговоров в "нормандском формате" и тормозит этим мирный процесс.

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Об этом рассказал Обозревателю советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Киев не может ждать, пока Путин прислушается к Западу и сядет за стол переговоров.

"Пока господин Путин по разным причинам избегает продуктивных переговорных контактов в "нормандском формате", к чему его призывает весь цивилизованный мир, Украина не может ждать, пока эти призывы сработают. Мы должны делать все, чтобы снять угрозу и прекратить эту войну", – сказал Подоляк.

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Советник главы ОПУ считает, что прекратить войну может лишь Путин, но чтобы он на это пошел, должны состояться переговоры.

"Поскольку на переговорах советников лидеров "Нормандской четверки" появилось предложение встретиться на линии разграничения, президент предложил пойти дальше и встретиться двум лидерам для переговоров на украинском Донбассе. Там, где идет война. Если у российской стороны будет смелость (для переговоров. – Ред.), это сможет стать началом движения к настоящему миру", – резюмировал Подоляк.

Читайте подробнее в нашем материале о возможных переговорах президентов, зачем Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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