"Путін поставлений у дуже складну ситуацію": Кравчук про пропозицію Зеленського

Росія в нормандському форматі запропонувала провести переговори на Донбасі, але не очікувала пропозиції Зеленського

Президент Володимир Зеленський своєю пропозицією провести зустріч на Донбасі поставив російського лідера Володимира Путіна в складну ситуацію. Про це сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

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Він нагадав, що на нещодавній зустрічі радників глав держав "нормандського формату" російська сторона запропонувала провести зустріч на лінії розмежування, і тут швидко зреагував Зеленський.

"Зеленський використав цей факт і сказав, що хоче йти далі: "Я пропоную Путіну зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу". Отже, Путін поставлений у дуже складну ситуацію. Якщо відмовитися, то це означатиме, що він не підтримує свою ж російську пропозицію", – сказав Кравчук.

Але на цей момент поки складно сказати, чи буде зустріч.

"Путін завжди може відмовитися і сказати, що це Україна, а я в Україну на зустріч не поїду", – додав український переговірник.

Як повідомляли новини "Сьогодні", прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що заяву президента України було передано Путіну, але реакції поки нуль. Тим часом у Зеленського пояснили пропозицію Путіну.

Читайте детальніше в нашому матеріалі про можливі переговори президентів, навіщо Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі.

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