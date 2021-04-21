"Путін поставлений у дуже складну ситуацію": Кравчук про пропозицію Зеленського

Президент Володимир Зеленський своєю пропозицією провести зустріч на Донбасі поставив російського лідера Володимира Путіна в складну ситуацію. Про це сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.
Він нагадав, що на нещодавній зустрічі радників глав держав "нормандського формату" російська сторона запропонувала провести зустріч на лінії розмежування, і тут швидко зреагував Зеленський.
"Зеленський використав цей факт і сказав, що хоче йти далі: "Я пропоную Путіну зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу". Отже, Путін поставлений у дуже складну ситуацію. Якщо відмовитися, то це означатиме, що він не підтримує свою ж російську пропозицію", – сказав Кравчук.
Але на цей момент поки складно сказати, чи буде зустріч.
"Путін завжди може відмовитися і сказати, що це Україна, а я в Україну на зустріч не поїду", – додав український переговірник.
Як повідомляли новини "Сьогодні", прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що заяву президента України було передано Путіну, але реакції поки нуль. Тим часом у Зеленського пояснили пропозицію Путіну.
Читайте детальніше в нашому матеріалі про можливі переговори президентів, навіщо Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі.
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