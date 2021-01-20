Українська
$ 28,15
34,16
  1. Новости политики

Пусть Господь поможет вам: Яценюк тепло поздравил Байдена с президентской присягой

20 января, 22:24

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Украинский политик надеется, что высшие силы будут хранить народы Украины и США

Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк тепло приветствовал вступление в должность 46-го президента США Джо Байдена.

Реклама

Об этом украинский политик написал на своей странице в Facebook.

"Пусть Господь поможет вам. Пусть Господь хранит наши народы", – по-украински и по-английски обратился к американскому лидеру бывший глава правительства, сопроводив краткий текст снимком с их встречи в далеком прошлом.

В тренде
В Европарламенте требуют заморозить Nord Stream 2: Одних призывов к России мало

Напомним, что инаугурация нового американского президента Джо Байдена состоялась перед Капитолием в Вашингтоне. Кроме Байдена, заступила на свою должность и первый темнокожий вице-президент Камала Харрис.

Видео: Сегодня
Реклама

Ранее Яценюк поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США, назвав ее "историческим решением американского народа".

Также напомним, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк назвал бывшего вице-президента США Джозефа Байдена одним из самых выдающихся государственных деятелей в истории США и большим другом Украины.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

инаугурация Арсений Яценюк поздравления Джо Байден

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

После локдауна Рада может принять важный закон: Корниенко озвучил планы
После локдауна Рада может принять важный закон: Корниенко озвучил планыПолитика
В Украине хотят отменить перенос рабочих дней: что придумали в Раде
В Украине хотят отменить перенос рабочих дней: что придумали в РадеПолитика
Не бросила любимых учеников и с титулом второй леди. Что мы знаем о Джилл Байден
Не бросила любимых учеников и с титулом второй леди. Что мы знаем о Джилл БайденЗвездно
Расизм, плагиат, сексуальные домогательства. Что нужно знать о Джо Байдене
Расизм, плагиат, сексуальные домогательства. Что нужно знать о Джо БайденеСША
Почему все внимание в США сейчас приковано к Камале Харрис
Почему все внимание в США сейчас приковано к Камале ХаррисПолитика
Охрана Конституционного суда не пустила Тупицкого на работу (фото)
Охрана Конституционного суда не пустила Тупицкого на работу (фото)Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять