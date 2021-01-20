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Нехай Господь допоможе вам: Яценюк тепло привітав Байдена з президентської присягою

20 січня, 22:24

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Український політик сподівається, що вищі сили будуть зберігати народи України і США

Лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк тепло привітав вступ на посаду 46-го президента США Джо Байдена.

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Про це український політик написав на своїй сторінці в Facebook .

"Хай Господь допоможе вам. Хай Господь береже наші народи", – по-українськи і по-англійськи звернувся до американського лідера колишній глава уряду, супроводивши короткий текст знімком з їхньої зустрічі в далекому минулому.

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Нагадаємо, що інавгурація нового американського президента Джо Байдена відбулася перед Капітолієм у Вашингтоні. Окрім Байдена, заступила на свою посаду і перший темношкірий віце-президент Камала Гарріс.

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Раніше Яценюк привітав демократа Джо Байдена з перемогою на виборах президента США, назвавши її "історичним рішенням американського народу".

Також нагадаємо, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк назвав колишнього віце-президента США Джозефа Байдена одним з найвидатніших державних діячів в історії США і великим другом України.

Всі подробиці в спецтемі Інавгурація Джо Байдена

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інавгурація Арсеній Яценюк вітання Джо Байден

Джерело: Сьогодні

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