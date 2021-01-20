Нехай Господь допоможе вам: Яценюк тепло привітав Байдена з президентської присягою

Лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк тепло привітав вступ на посаду 46-го президента США Джо Байдена.
Про це український політик написав на своїй сторінці в Facebook .
"Хай Господь допоможе вам. Хай Господь береже наші народи", – по-українськи і по-англійськи звернувся до американського лідера колишній глава уряду, супроводивши короткий текст знімком з їхньої зустрічі в далекому минулому.
Нагадаємо, що інавгурація нового американського президента Джо Байдена відбулася перед Капітолієм у Вашингтоні. Окрім Байдена, заступила на свою посаду і перший темношкірий віце-президент Камала Гарріс.
Раніше Яценюк привітав демократа Джо Байдена з перемогою на виборах президента США, назвавши її "історичним рішенням американського народу".
Також нагадаємо, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк назвав колишнього віце-президента США Джозефа Байдена одним з найвидатніших державних діячів в історії США і великим другом України.
Всі подробиці в спецтемі Інавгурація Джо Байдена
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