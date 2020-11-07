"Историческое решение американского народа" – Яценюк о победе Байдена

Украинский экс-премьер поздравил Джо Байдена с победой на выборах

Бывший премьер-министр Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США, назвав ее "историческим решением американского народа".

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Об этом он заявил в Facebook.

Экс-премьер также назвал Байдена большим другом Украины.

"Поздравляю большого друга Украины Джозефа Байдена с избранием Президентом Соединенных Штатов Америки! Это – действительно историческое решение американского народа, которое наполняет надеждой на восстановление демократического лидерства Америки в мире и солидарности между народами, стремящимися к справедливому мировому порядку", – написал Яценюк.

Он также поблагодарил Байдена за поддержку украинцев "во время смертельной угрозы" и "понимание стратегической важности" независимости Украины.

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"Господин избранный Президент, ценю Ваше глубокое понимание стратегической важности украинской независимости и остаюсь благодарным за Вашу поддержку нашей нации во время смертельной угрозы над Украиной. Пусть Господь благословит Соединенные Штаты. Пусть Господь благословит Украину", – говорится в заявлении.

Напомним, победителем на президентских выборах в США ряд СМИ объявили демократа Джо Байдена после того как он одержал победу в штате Пенсильвания и набрал 273 голоса из 270 необходимых.

В то же время Дональд Трамп, после того как было объявлено о победе на выборах президента США его соперника, заявил, что "выборы еще не окончены", он намерен оспаривать их результаты в суде.

Мы также сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил с победой на выборах президента США Джо Байдена, а также будущего вице-президента Камалу Харрис.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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