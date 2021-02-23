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Стерненко позвонил "Зеленскому" из суда: в ОПУ отреагировали (видео)

23 февраля, 16:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Активист уверяет, что говорил с президентом, вот только Мендель отрицает

Приговоренный к 7 годам тюрьмы активист Сергей Стерненко прямо из зала суда позвонил "президенту Украины Владимиру Зеленскому". При этом пресс-секретарь главы государства опровергла такой разговор.

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После того как судья огласил решение не в пользу Стерненко, активист в присутствии его сторонников и журналистов в зале суда включил телефон и сказал, что на связи Зеленский.

"Господин президент, вас Сергей Стерненко беспокоит. Хочу поблагодарить вас за сегодняшний приговор", – сказал он в трубку и на уточняющие вопросы присутствующих подтвердил, что якобы говорил с президентом.

В то же время Юлия Мендель в комментарии Радио Свобода заявила, что Зеленский не вмешивается в расследование этого дела и не оказывал давления для вынесения приговора. Также она прокомментировала "телефонный разговор Стерненко".

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"Никаких звонков от указанного осужденного (Стерненко.. – Ред.) президент не получал. Глава государства считает, что не должен быть частью попыток самопиара любого активиста или политика, его имя не должно использоваться в попытках защититься от судебного приговора", – сказала пресс-секретарь президента.

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Также Мендель опровергла заявление активиста в суде, что якобы Зеленский ему предлагал ранее госдолжность. А вот его адвокат Маси Найем утверждает, что даже присутствовал на встрече, где президент предлагал должность Стерненко.

Как сообщали новости "Сегодня", Приморский суд Одессы сегодня признал Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к 7 годам заключения с конфискацией половины имеющегося имущества по обвинению в разбое. После этого возле суда произошли стычки с полицией.

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приговор Владимир Зеленский стерненко Юлия Мендель
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