"Произвол не пройдет". Тищенко объяснил скандал на довыборах в Прикарпатье

"Слуга народа" Вирастюк пока что незначительно обгоняет своего соперника Шевченко

Народный депутат Николай Тищенко утверждает, что он и другие "слуги народа" нарушили избирательный процесс на довыборах в Верховную Раду, которые проходили в 87-й округе Ивано-Франковской области, чтобы помешать "произволу".

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Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, кандидат Александр Шевченко "возомнил себя не просто уже избранным депутатом, а как минимум князем, как он говорит, "хозяином Прикарпатья".

Он обвинил его в угрозах членам окружной избирательной комиссии, а если его не удовлетворяют результаты голосования, Тищенко советует "лучше работать во время предвыборной".

"Произвол больше не пройдет", – уверяет нардеп.

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Он добавил, что его его команда "приехала на Прикарпатье защитить законность и демократичность выборов".

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"Защитить жителей от беспредела и наглости таких кандидатов. Сепаратизм не пройдёт! Украинцы этого не допустят. Мы этого не допустим. Президент этого не допустит", – констатировал Тищенко.

Напомним, что представители партии "Слуга народа" решили лично выяснить, почему в 87-м избирательном округе остановился подсчет протоколов, несмотря на назначение нового главы комиссии после исчезновения прежнего.

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По результатам обработки 89% голосов, кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк на 2% обгоняет Шевченко ("За будущее").

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