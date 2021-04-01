Русский
$ 27,82
32,63
  1. Влада

"Свавілля не пройде". Тищенко пояснив скандал на довиборах в Прикарпатті

1 квітня, 20:53

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

"Слуга народу" Вірастюк поки що незначно випереджає свого суперника Шевченка

Народний депутат Микола Тищенко стверджує, що він та інші "слуги народу" порушили виборчий процес на довиборах до Верховної Ради, які проходили в 87-му окрузі Івано-Франківської області, аби зашкодити "свавіллю".

Реклама

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі, виклавши відео "розборок" на виборчій дільниці.

За його словами, кандидат Олександр Шевченко "уявив себе не просто вже обраним депутатом, а як мінімум князем, як він каже, "господарем Прикарпаття".

Він звинуватив його в погрозах членам окружної виборчої комісії і порадив "краще працювати під час передвиборчої" кампанії.

"Свавілля більше не пройде", – запевняє нардеп.

Реклама

Він додав, що він та його команда "приїхала на Прикарпаття захистити законність і демократичність виборів" та "захистити мешканців від свавілля і нахабства таких кандидатів".

В тренді
Разумков задекларував 28 мільйонів: звідки такі гроші

"Сепаратизм не пройде! Українці цього не допустять. Ми цього не допустимо. Президент цього не допустить", – констатував Тищенко.

Нагадаємо, що представники партії "Слуга народу" вирішили особисто з'ясувати, чому в 87-му виборчому окрузі зупинився підрахунок протоколів, незважаючи на призначення нового голови комісії після зникнення колишнього.

Відео: Сьогодні

За результатами обробки 89% голосів, кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк на 2% випереджає Шевченка ("За майбутнє").

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Верховна Рада скандал нардеп Микола Тищенко Івано-Франківська область довибори

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Путін, Меркель і Макрон обговорили Донбас без Зеленського: всі подробиці переговорів
Путін, Меркель і Макрон обговорили Донбас без Зеленського: всі подробиці переговорівВлада
Києву загрожує комендантська година? Ми дізналися, коли можуть прийняти рішення
Києву загрожує комендантська година? Ми дізналися, коли можуть прийняти рішенняУкраїна
Медведчук і Марченко різко розбагатіли: дані з декларації нардепа
Медведчук і Марченко різко розбагатіли: дані з декларації нардепаЕкономіка
"Час валити з цієї країни": депутатка здивувала листуванням в РадіВлада
Бійцівський клуб чи Рада? 5 найбільш пам'ятних бійок у парламенті IX скликання
Бійцівський клуб чи Рада? 5 найбільш пам'ятних бійок у парламенті IX скликанняВлада
Разумков задекларував 28 мільйонів: звідки такі гроші
Разумков задекларував 28 мільйонів: звідки такі грошіВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти