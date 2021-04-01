"Свавілля не пройде". Тищенко пояснив скандал на довиборах в Прикарпатті

"Слуга народу" Вірастюк поки що незначно випереджає свого суперника Шевченка

Народний депутат Микола Тищенко стверджує, що він та інші "слуги народу" порушили виборчий процес на довиборах до Верховної Ради, які проходили в 87-му окрузі Івано-Франківської області, аби зашкодити "свавіллю".

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Про це він заявив у своєму Telegram-каналі, виклавши відео "розборок" на виборчій дільниці.

За його словами, кандидат Олександр Шевченко "уявив себе не просто вже обраним депутатом, а як мінімум князем, як він каже, "господарем Прикарпаття".

Він звинуватив його в погрозах членам окружної виборчої комісії і порадив "краще працювати під час передвиборчої" кампанії.

"Свавілля більше не пройде", – запевняє нардеп.

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Він додав, що він та його команда "приїхала на Прикарпаття захистити законність і демократичність виборів" та "захистити мешканців від свавілля і нахабства таких кандидатів".

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"Сепаратизм не пройде! Українці цього не допустять. Ми цього не допустимо. Президент цього не допустить", – констатував Тищенко.

Нагадаємо, що представники партії "Слуга народу" вирішили особисто з'ясувати, чому в 87-му виборчому окрузі зупинився підрахунок протоколів, незважаючи на призначення нового голови комісії після зникнення колишнього.

Відео: Сьогодні

За результатами обробки 89% голосів, кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк на 2% випереджає Шевченка ("За майбутнє").

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