"Свавілля не пройде". Тищенко пояснив скандал на довиборах в Прикарпатті

Народний депутат Микола Тищенко стверджує, що він та інші "слуги народу" порушили виборчий процес на довиборах до Верховної Ради, які проходили в 87-му окрузі Івано-Франківської області, аби зашкодити "свавіллю".
Про це він заявив у своєму Telegram-каналі, виклавши відео "розборок" на виборчій дільниці.
За його словами, кандидат Олександр Шевченко "уявив себе не просто вже обраним депутатом, а як мінімум князем, як він каже, "господарем Прикарпаття".
Він звинуватив його в погрозах членам окружної виборчої комісії і порадив "краще працювати під час передвиборчої" кампанії.
"Свавілля більше не пройде", – запевняє нардеп.
Він додав, що він та його команда "приїхала на Прикарпаття захистити законність і демократичність виборів" та "захистити мешканців від свавілля і нахабства таких кандидатів".
"Сепаратизм не пройде! Українці цього не допустять. Ми цього не допустимо. Президент цього не допустить", – констатував Тищенко.
Нагадаємо, що представники партії "Слуга народу" вирішили особисто з'ясувати, чому в 87-му виборчому окрузі зупинився підрахунок протоколів, незважаючи на призначення нового голови комісії після зникнення колишнього.
За результатами обробки 89% голосів, кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк на 2% випереджає Шевченка ("За майбутнє").
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