Профессиональный провокатор! Арестович попал в компанию к боевикам и предателям

Арестовича обвиняют в провокациях и деморализации ВСУ

Арестович принимал участие в актах гуманитарной агрессии против Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Сложивший полномочия спикера ТКГ Алексей Арестович попал в черный список базы сайта "Миротворец", где уже числится большое количество боевиков, предателей Украины и тех лиц, которые составляют угрозу национальной безопасности Украины.

Профессиональный провокатор

"Профессиональный провокатор. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины. Дискредитация государственных органов власти и управления", – говорится в пояснении причин внесения его в базу.

Отмечается, что Арестович совершил действия, которые были направлены против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иные правонарушения.

Реклама

За что попал в черный список

Арестович неоднократно попадал в скандалы из-за своих высказываний и резких заявлений.

"Украине давно пора бы было не барахтаться между 8 и 9 Мая между западными трактовками и российскими, а установить свою историю победы во ВМВ".

Реклама

"Дятлы, которые сегодня кричат, что "Зеленский неправильно хочет в НАТО. Вы уже забыли, как вчера кричали, что он "ватник и хочет в РФ"? Крысы помойные".

Реклама

Также он называл зону АТО "курортом для мальчиков".

"АТО – это великий курорт такой для мальчиков, большой пионерлагерь. Там праздник непослушания: они вырываются от жен, детей и тещ туда, жарят мясо и живут, как положено нормальному украинскому казаку, в степи. (…) Я не видел там ни одного страдающего человека", – сказал он.

Также Арестович заявлял что Украину следует переименовать в Русь-Украину и что работа в этом направлении уже ведется.

В сентября 2021 Арестович и лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий устроили перепалку в эфире телеканала "Украина 24", обозвав друг друга клоунами.

Также он в прямом эфире вступил в перепалку с народным депутатом от "Европейской солидарности" Ириной Геращенко. В результате она обвинила его в сексизме и покинула студию.

В декабре 2020 года Арестович "перепутал" российский фейк с официальной информацией.

Как уволился Арестович

17 января в комментарии 4 каналу объявил об уходе с должности внештатного советника руководителя Офиса президента Украины и с должности спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. По словам Арестовича, на следующей встрече ТКГ его уже не будет. Причиной увольнения по собственному желанию названы личные причины. Вскоре он заявил, что решение уволиться со всех официальных должностей возникло у него спонтанно.

Алексей Арестович с 2014 года активно выступал в роли военного и политического обозревателя. На радио и телевидении он активно комментировал события вокруг Донбасса.

Депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своем Facebook прокомментировал решение Арестовича об отставке. Он опубликовал скриншот и подписал: "В битве за самого верного Мухтара победил Лещенко".