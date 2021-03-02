"Продолжают гибнуть военные": Зеленский обратился к Мишелю с просьбой

Президент Владимир Зеленский попросил главу Европейского совета Шарля Мишеля усилить давление ЕС на Россию из-за обострения боевиками ситуации на фронте. Об этом он сказал на совместном брифинге.

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Он отметил, что в последнее время на фронте боевики устраивают провокации, которые осложняют ситуацию на Донбассе и, в принципе, путь к миру.

"Продолжают гибнуть наши военные. Только за последние 10 дней мы потеряли двоих наших защитников. Я буду очень благодарен вам за дальнейшую мобилизацию давления Европейского Союза на Россию", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина стремится к миру дипломатическим путем, а достичь этого возможно только при поддержке Запада.

Как мы уже писали, Зеленский сегодня вакцинировался от COVID-19, а сделал он это в Северодонецке вместе с военными. Он также призвал украинцев не отказываться от прививок.

Напомним, 1 марта на Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными, в результате чего девять человек получили ранения.

Видео: Сегодня

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