Українська
$ 28
33,72
  1. Новости политики

"Продолжают гибнуть военные": Зеленский обратился к Мишелю с просьбой

2 марта, 15:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Президент проинформировал Шарля Мишеля о провокациях боевиков на Донбассе

Президент Владимир Зеленский попросил главу Европейского совета Шарля Мишеля усилить давление ЕС на Россию из-за обострения боевиками ситуации на фронте. Об этом он сказал на совместном брифинге.

Реклама

Он отметил, что в последнее время на фронте боевики устраивают провокации, которые осложняют ситуацию на Донбассе и, в принципе, путь к миру.

"Продолжают гибнуть наши военные. Только за последние 10 дней мы потеряли двоих наших защитников. Я буду очень благодарен вам за дальнейшую мобилизацию давления Европейского Союза на Россию", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина стремится к миру дипломатическим путем, а достичь этого возможно только при поддержке Запада.

Как мы уже писали, Зеленский сегодня вакцинировался от COVID-19, а сделал он это в Северодонецке вместе с военными. Он также призвал украинцев не отказываться от прививок.

Напомним, 1 марта на Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными, в результате чего девять человек получили ранения.

Видео: Сегодня
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Донбасс ЕС Владимир Зеленский Шарль Мишель

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Не буду покрывать негодяев": Кулеба срочно отозвал в Киев двух дипломатовВласть
"Аннексию невозможно признать": у Путина отреагировали на слова Байдена о КрымеВласть
Дубинский вылетел на
Дубинский вылетел на "встречку" и врезался в "Джип", есть пострадавшие – СМИВласть
Рабинович показал карту Украины без Крыма, но с
Рабинович показал карту Украины без Крыма, но с "Л/ДНР"Власть
Зеленский вакцинировался от COVID-19: фото с Донбасса
Зеленский вакцинировался от COVID-19: фото с ДонбассаВласть
Историческое событие. В Верховной Раде ввели сенсорные кнопки
Историческое событие. В Верховной Раде ввели сенсорные кнопкиВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять