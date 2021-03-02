"Продовжують гинути військові": Зеленський звернувся до Мішеля з проханням

Президент Володимир Зеленський попросив главу Європейської ради Шарля Мішеля посилити тиск ЄС на Росію через загострення бойовиками ситуації на фронті. Про це він сказав на спільному брифінгу.

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Він зазначив, що останнім часом на фронті бойовики влаштовують провокації, які ускладнюють ситуацію на Донбасі і загалом шлях до миру.

"Продовжують гинути наші військові. Тільки за останні 10 днів ми втратили двох наших захисників. Я буду дуже вдячний вам за подальшу мобілізацію тиску Європейського Союзу на Росію", – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна прагне до миру дипломатичним шляхом, а досягти цього можливо тільки за підтримки Заходу.

Як ми вже писали, Зеленський сьогодні вакцинувався від COVID-19, а зробив він це у Сєвєродонецьку разом з військовими. Він також закликав українців не відмовлятися від щеплень.

Нагадаємо, 1 березня на Донбасі підірвався автомобіль з українськими військовими, внаслідок чого дев'ять осіб отримали поранення.

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