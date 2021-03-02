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"Продовжують гинути військові": Зеленський звернувся до Мішеля з проханням

2 березня, 15:54

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Президент поінформував Шарля Мішеля про провокації бойовиків на Донбасі

Президент Володимир Зеленський попросив главу Європейської ради Шарля Мішеля посилити тиск ЄС на Росію через загострення бойовиками ситуації на фронті. Про це він сказав на спільному брифінгу.

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Він зазначив, що останнім часом на фронті бойовики влаштовують провокації, які ускладнюють ситуацію на Донбасі і загалом шлях до миру.

"Продовжують гинути наші військові. Тільки за останні 10 днів ми втратили двох наших захисників. Я буду дуже вдячний вам за подальшу мобілізацію тиску Європейського Союзу на Росію", – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна прагне до миру дипломатичним шляхом, а досягти цього можливо тільки за підтримки Заходу.

Як ми вже писали, Зеленський сьогодні вакцинувався від COVID-19, а зробив він це у Сєвєродонецьку разом з військовими. Він також закликав українців не відмовлятися від щеплень.

Нагадаємо, 1 березня на Донбасі підірвався автомобіль з українськими військовими, внаслідок чого дев'ять осіб отримали поранення.

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Росія Донбас ЄС Володимир Зеленський Шарль Мішель

Джерело: Сьогодні

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