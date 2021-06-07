Притула йде з партії "Голос" і назвав причину

Шоумен заявив, що не має наміру йти з політики, але з "Голосом" більше не хоче мати нічого спільного

Сергій Притула. Фото: facebook.com/serhiyprytula

Сергій Притула заявив про вихід з партії "Голос" через невдоволення діями керівництва політичної сили. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Я оголошую про свій вихід з партії "Голос". Наголошую на тому, що я не йду з політики. Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення", – заявив він.

Притула назвав причини

Деякі депутати забувають про передвиборчі обіцянки і починають голосувати врозріз з бажанням своїх виборців, але керівництво партії відмовляється застосовувати заходи проти таких депутатів.

Відсутність будь-яких реакцій керівництва партії на "зашкварне" голосування своїх депутатів на будь-якому рівні означає підтримку такої поведінки.

Партійні ряди почали очищати від тих, хто піддав критиці недоброчесних персонажів з "Голосу".

"Це ще раз дає мені підстави чітко артикулювати, що з такими "функціонерами" мені не по дорозі. І надалі супутників по тернистих шляхах української політики я обиратиму обачніше", – написав Притула і пообіцяв пізніше повідомити про плани на майбутнє.

Нагадаємо, раніше політик заявляв про плани очолити "Голос", а керівництво політсили відреагувало на плани Притули.