Притула йде з партії "Голос" і назвав причину

Сергій Притула. Фото: facebook.com/serhiyprytula
Сергій Притула заявив про вихід з партії "Голос" через невдоволення діями керівництва політичної сили. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Я оголошую про свій вихід з партії "Голос". Наголошую на тому, що я не йду з політики. Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення", – заявив він.
Притула назвав причини
- Деякі депутати забувають про передвиборчі обіцянки і починають голосувати врозріз з бажанням своїх виборців, але керівництво партії відмовляється застосовувати заходи проти таких депутатів.
- Відсутність будь-яких реакцій керівництва партії на "зашкварне" голосування своїх депутатів на будь-якому рівні означає підтримку такої поведінки.
- Партійні ряди почали очищати від тих, хто піддав критиці недоброчесних персонажів з "Голосу".
"Це ще раз дає мені підстави чітко артикулювати, що з такими "функціонерами" мені не по дорозі. І надалі супутників по тернистих шляхах української політики я обиратиму обачніше", – написав Притула і пообіцяв пізніше повідомити про плани на майбутнє.
Нагадаємо, раніше політик заявляв про плани очолити "Голос", а керівництво політсили відреагувало на плани Притули.