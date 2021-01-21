Українська
$ 28,2
34,15
  1. Новости политики

Шмыгаль созывает срочное заседание Кабмина: за что спешат уволить замминистра

21 января, 02:16

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Премьер намерен уволить Виталия Немилостивого

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал проведение внеочередного заседания Кабинета министров утром в четверг, 21 января, по вопросу увольнения заместителя министра по вопросам оборонной и стратегической промышленности Виталия Немилостивого.

Реклама

Об этом глава правительства сообщил ночью в Telegram.

В чем провинился замминистра, Шмыгаль не уточнил.

"В четверг утром правительство собирается на внеочередное заседание. На повестке дня один вопрос – увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил – в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями", - написал премьер.

В тренде
В Европарламенте требуют заморозить Nord Stream 2: Одних призывов к России мало

В то же время источники в Кабмине сообщили изданию "Украинская правда", что причина – задержание заместителя министра за рулем в нетрезвом состоянии.

Реклама

Напомним, в декабре решили сложить полномочия два члена украинского правительства – министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов Сергей Бессараб.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

увольнение замминистра Кабинет министров Денис Шмыгаль
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

После локдауна Рада может принять важный закон: Корниенко озвучил планы
После локдауна Рада может принять важный закон: Корниенко озвучил планыПолитика
В Украине хотят отменить перенос рабочих дней: что придумали в Раде
В Украине хотят отменить перенос рабочих дней: что придумали в РадеПолитика
Не бросила любимых учеников и с титулом второй леди. Что мы знаем о Джилл Байден
Не бросила любимых учеников и с титулом второй леди. Что мы знаем о Джилл БайденЗвездно
Расизм, плагиат, сексуальные домогательства. Что нужно знать о Джо Байдене
Расизм, плагиат, сексуальные домогательства. Что нужно знать о Джо БайденеСША
Почему все внимание в США сейчас приковано к Камале Харрис
Почему все внимание в США сейчас приковано к Камале ХаррисПолитика
"Слуга народа" Скичко станет главой Черкасской ОГАПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять