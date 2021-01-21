Шмыгаль созывает срочное заседание Кабмина: за что спешат уволить замминистра

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал проведение внеочередного заседания Кабинета министров утром в четверг, 21 января, по вопросу увольнения заместителя министра по вопросам оборонной и стратегической промышленности Виталия Немилостивого.

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Об этом глава правительства сообщил ночью в Telegram.

В чем провинился замминистра, Шмыгаль не уточнил.

"В четверг утром правительство собирается на внеочередное заседание. На повестке дня один вопрос – увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил – в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями", - написал премьер.

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В то же время источники в Кабмине сообщили изданию "Украинская правда", что причина – задержание заместителя министра за рулем в нетрезвом состоянии.

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Напомним, в декабре решили сложить полномочия два члена украинского правительства – министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов Сергей Бессараб.

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