Українська
$ 27,47
33,52
  1. Новости политики

Президент не сможет назначать директора НАБУ: Рада сделала первый шаг

21 мая, 13:13

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Если закон будет принят окончательно, то Сытник какое-то время еще останется у руля НАБУ

/ Фото: Верховная Рада

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5459-1 о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро в соответствие с требованиями Конституции Украины. Документ меняет правила назначения главы ведомства и наделяет НАБУ статусом органа государственной власти со специальным статусом.

Реклама

Основные положения законопроекта

  • Станет невозможным вмешательство Кабинета министров в деятельность НАБУ.
  • Будут определены особенности применения законодательства о госслужбе для обеспечения независимости НАБУ.
  • Полномочия по назначению и увольнению директора НАБУ передаются Кабмину (раньше это делал президент Украины).
  • Конкурсный отбор на должность директора НАБУ организует и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек: три человека определяются Кабмином и еще три – Кабмином на основании предложений международных партнеров.
  • Действующий директор НАБУ Артем Сытник будет находиться на должности до назначения главы ведомства, который победит на конкурсе.

Как сообщали новости "Сегодня", закон о НАБУ – один из ключевых для получения Украиной нового транша МВФ.

В тренде
Скандальная вечеринка Тищенко – "Слуга народа" отчиталась о наказании нардепа
Вечеринка в честь дня рождения жены Тищенко
В тренде
Путин – убийца? Что ответил Зеленский (видео)
Президент ушел от ответа на вопрос, считает ли он убийцей российского лидера. Фото: коллаж "Сегодня"
В тренде
"Пойдете на второй президентский срок?": что ответил Зеленский (обновлено)
Инаугурация Зеленского в Верховной Раде. Фото: Н. Лазаренко

Напомним, в марте Рада направила в Конституционный суд законопроект № 5133 о назначении директоров НАБУ и ГБР. Депутаты предлагают дать президенту право назначать глав этих ведомств, но с согласия Рады.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Я стал его приговором": у Порошенко ответили на громкое заявление Зеленского (обновлено)Власть
Итоговая пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция
Итоговая пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляцияВласть
Виктор Ляшко назначен новым главой Минздрава: что о нем известно
Виктор Ляшко назначен новым главой Минздрава: что о нем известноВласть
Путин – убийца? Что ответил Зеленский (видео)
Путин – убийца? Что ответил Зеленский (видео)Власть
Пресс-конференция Зеленского: как это было
Пресс-конференция Зеленского: как это былоВласть
Медведчук надерзил Зеленскому. Что разозлило кума Путина?
Медведчук надерзил Зеленскому. Что разозлило кума Путина?Власть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять