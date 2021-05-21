Президент не сможет назначать директора НАБУ: Рада сделала первый шаг

/ Фото: Верховная Рада
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5459-1 о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро в соответствие с требованиями Конституции Украины. Документ меняет правила назначения главы ведомства и наделяет НАБУ статусом органа государственной власти со специальным статусом.
Основные положения законопроекта
- Станет невозможным вмешательство Кабинета министров в деятельность НАБУ.
- Будут определены особенности применения законодательства о госслужбе для обеспечения независимости НАБУ.
- Полномочия по назначению и увольнению директора НАБУ передаются Кабмину (раньше это делал президент Украины).
- Конкурсный отбор на должность директора НАБУ организует и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек: три человека определяются Кабмином и еще три – Кабмином на основании предложений международных партнеров.
- Действующий директор НАБУ Артем Сытник будет находиться на должности до назначения главы ведомства, который победит на конкурсе.
Как сообщали новости "Сегодня", закон о НАБУ – один из ключевых для получения Украиной нового транша МВФ.
Напомним, в марте Рада направила в Конституционный суд законопроект № 5133 о назначении директоров НАБУ и ГБР. Депутаты предлагают дать президенту право назначать глав этих ведомств, но с согласия Рады.