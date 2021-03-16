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Назначение директоров НАБУ и ГБР: Рада направила законопроект в КСУ

16 марта, 11:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутаты предлагают дать президенту право назначать глав НАБУ и ГБР, но с согласия Рады

Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект № 5133 для проверки на соответствие Конституции относительно назначения и увольнения директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

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"За" такое решение проголосовали 267 нардепов.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 85 Конституции, установив, что для назначения или увольнения президентом директоров НБАУ или ГБР (после конкурсного отбора) нужно будет обязательно одобрение Верховной Рады.

Статью 106 Конституции депутаты предлагают дополнить положением, которое наделяет главу государства правом назначать директора НАБУ или ГБР, отобранного на конкурсе, или увольнять его, с согласия Верховной Рады. На данный момент в полномочиях президента нет пункта о назначении руководителей выше указанных органов.

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Напомним, в августе 2020 года Конституционный суд признал неконституционным указ от 2015 года президента Украины Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

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Несмотря на это Сытник остался в должности, поскольку отмена указа не означала прекращения его полномочий.

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Верховная Рада КСУ Конституционный суд НАБУ ГБР Артем Сытник

Источник: Сегодня

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