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Президент не зможе призначати директора НАБУ: Рада зробила перший крок

21 травня, 13:13

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Якщо закон буде прийнято остаточно, то Ситник якийсь час ще залишиться біля керма НАБУ

/ Фото: Верховная Рада

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №5459-1 про приведення статусу Національного антикорупційного бюро у відповідність до вимог Конституції України. Документ змінює правила призначення глави відомства і наділяє НАБУ статусом органу державної влади зі спеціальним статусом.

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Основні положення законопроекту

  • Стане неможливим втручання Кабінету міністрів у діяльність НАБУ.
  • Будуть визначені особливості застосування законодавства про держслужбу для забезпечення незалежності НАБУ.
  • Повноваження щодо призначення та звільнення директора НАБУ передаються Кабміну (раніше це робив президент України).
  • Конкурсний відбір на посаду директора НАБУ організовує і проводить конкурсна комісія, до якої входять шість осіб: три людини визначаються Кабміном і ще три – Кабміном на підставі пропозицій міжнародних партнерів.
  • Чинний директор НАБУ Артем Ситник буде перебувати на посаді до призначення глави відомства, який переможе на конкурсі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", закон про НАБУ – один із ключових для отримання Україною нового траншу МВФ.

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Нагадаємо, у березні Рада направила до Конституційного Суду законопроєкт № 5133 про призначення директорів НАБУ і ДБР. Депутати пропонують дати президенту право призначати глав цих відомств, але за згодою Ради.

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