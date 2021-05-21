Президент не зможе призначати директора НАБУ: Рада зробила перший крок

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Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №5459-1 про приведення статусу Національного антикорупційного бюро у відповідність до вимог Конституції України. Документ змінює правила призначення глави відомства і наділяє НАБУ статусом органу державної влади зі спеціальним статусом.
Основні положення законопроекту
- Стане неможливим втручання Кабінету міністрів у діяльність НАБУ.
- Будуть визначені особливості застосування законодавства про держслужбу для забезпечення незалежності НАБУ.
- Повноваження щодо призначення та звільнення директора НАБУ передаються Кабміну (раніше це робив президент України).
- Конкурсний відбір на посаду директора НАБУ організовує і проводить конкурсна комісія, до якої входять шість осіб: три людини визначаються Кабміном і ще три – Кабміном на підставі пропозицій міжнародних партнерів.
- Чинний директор НАБУ Артем Ситник буде перебувати на посаді до призначення глави відомства, який переможе на конкурсі.
Як повідомляли новини "Сьогодні", закон про НАБУ – один із ключових для отримання Україною нового траншу МВФ.
Нагадаємо, у березні Рада направила до Конституційного Суду законопроєкт № 5133 про призначення директорів НАБУ і ДБР. Депутати пропонують дати президенту право призначати глав цих відомств, але за згодою Ради.