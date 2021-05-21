Президент не зможе призначати директора НАБУ: Рада зробила перший крок

Якщо закон буде прийнято остаточно, то Ситник якийсь час ще залишиться біля керма НАБУ

/ Фото: Верховная Рада

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №5459-1 про приведення статусу Національного антикорупційного бюро у відповідність до вимог Конституції України. Документ змінює правила призначення глави відомства і наділяє НАБУ статусом органу державної влади зі спеціальним статусом.

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Основні положення законопроекту

Стане неможливим втручання Кабінету міністрів у діяльність НАБУ.

Будуть визначені особливості застосування законодавства про держслужбу для забезпечення незалежності НАБУ.

Повноваження щодо призначення та звільнення директора НАБУ передаються Кабміну (раніше це робив президент України).

Конкурсний відбір на посаду директора НАБУ організовує і проводить конкурсна комісія, до якої входять шість осіб: три людини визначаються Кабміном і ще три – Кабміном на підставі пропозицій міжнародних партнерів.

Чинний директор НАБУ Артем Ситник буде перебувати на посаді до призначення глави відомства, який переможе на конкурсі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", закон про НАБУ – один із ключових для отримання Україною нового траншу МВФ.

Нагадаємо, у березні Рада направила до Конституційного Суду законопроєкт № 5133 про призначення директорів НАБУ і ДБР. Депутати пропонують дати президенту право призначати глав цих відомств, але за згодою Ради.