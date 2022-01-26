Харьков "отдали" России: эпичный курьез на американском ТВ – видео

Инцидент произошел во время трансляции новостного сюжета

Президент РФ Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Американский телеканал CNN, во время трансляции сюжета о военных учениях РФ вблизи Украины, в прямом эфире на несколько секунд обозначил украинский город Харьков как российский.

Об этом сообщает ТАСС.

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Так, в правом верхнем углу экрана высветилась надпись "Харьков, Россия" на английском языке, которой телеканал, вероятно, ошибочно обозначил, как место проведения учений Вооруженных сил РФ.

Не первая ошибка

Отметим, это уже не первый ляп журналистов CNN. В 2019 году на Новый год телеканал уже назвал Крым российским. В свою очередь в посольстве Украины в США разъяснили, что Крым – это украинская территория.

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"Мы надеемся, что наши друзья из CNN лучше будут проверять факты и выбирать контент. Симферополь – это украинский город на Крымском полуострове, который оккупирован Россией", – говорится в сообщении посольства в Twitter.

Угроза оккупации Харькова