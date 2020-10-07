Предупреждение или капитуляция? Чего хочет Путин от войны в Карабахе

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова выполнить перед Арменией союзные обязательства, предусмотренные Договором о коллективной безопасности. Но только тогда, когда наступят обстоятельства, выписанные в Договоре.

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Что это за обстоятельства и пойдет ли Владимир Путин на столкновение с Азербайджаном и (скорее всего) Турцией разбирался сайт "Сегодня".

Главное:

Договор о коллективной безопасности рассматривает агрессию против любого из членов ОДКБ, как агрессию против всех государств договора. Но сама ОДКБ – "мертвая организация"

Армения де-юре не является жертвой агрессии Азербайджана, более того, официально она вообще не участвует в войне.

Скорей всего Ереван по неофициальным каналам запрашивал Москву относительно поддержки и получил отказ. Потому официально эту тему поднимать не спешит

Заявление Путина может быть как предупреждением, так и капитуляцией

Почему Кремль не вмешивается

В среду, 7 октября президент России Владимир Путин, наконец, ответил на вопрос, готова ли Россия выполнять свои обязательства перед Арменией в рамках ОДКБ.

"Боевые действия, к огромному нашему сожалению, продолжаются до сих пор. Они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства", – сказал Владимир Путин.

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Что имел ввиду российский президент?

В первую очередь неоспоримый факт:

Азербайджан ведет наступательные действия на собственной международно признанной территории. Армения не является жертвой агрессии.

В статье четвертой Договора о коллективной безопасности в частности говорится о том, что агрессия против любого из государств ОДКБ рассматривается, как агрессия против всех членов. "В случае совершения агрессии все остальные государства – участники по просьбе этого государства незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную", – отмечается в Договоре.

Но дело в том, что официально Армения даже не учувствует в войне. Так, например, в одном из последних обращений к армянскому народу премьер-министр Армении Никола Пашинян так описал ситуацию: "Вот уже неделю армия обороны Арцаха, наши добровольческие отряды, бьются насмерть на священной земле Арцаха".

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То есть даже Ереван не признает участие в войне своих вооруженных сил. А потому, статья 4 на данный момент "де-юре" не работает.

Какие шаги делает Армения

Как уже писал сайт "Сегодня", одной ключевых задач Армении на сегодня является вовлечение Москвы в конфликт на своей стороне. Ереван неоднократно предпринимал попытки представить себя жертвой агрессии. Взять хотя бы информацию о якобы сбитом турецкими ВВС армянском истребителе. Или об обстрелах города Варденис в Армении.

Любой из этих поводов Москва могла бы трактовать, как акт агрессии. Более того, нынешние обстрелы армянскими войсками мирных городов Азербайджана, по мнению некоторых экспертов, имеют одну единственную цель: вызвать ответные симметричные удары по территории не только Нагорного Карабаха, но и Армении. В таком случае Ереван получил бы неоспоримые доказательства агрессии.

При этом официально Армения в ОДКБ не обращалась, и как утверждают официальные лица, пока не планирует.

"Обращение в ОДКБ – политический вопрос. Очень трудно говорить о пределах, когда настало время обратиться. Мы тесно работаем с ОДКБ, но запустить конкретные процедуры – другой вопрос", – сказал премьер Пашинян.

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Правда, тремя днями позже представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Ереван собирает и предоставит ОДКБ факты агрессии Азербайджана против Армении.

Эксперты не исключают, что на уровне телефонных переговоров Армения зондировала вопрос, сможет ли Москва вмешаться в войну. И, судя по всему, на данном этапе получила отрицательный ответ. Именно потому Ереван и не акцентирует внимание на теме ОДКБ.

Вступится ли Россия?

Если факты агрессии будут предоставлены Ереваном в ОДКБ, значит ли это, что Россия поспешит на помощь Армении?

Вовсе нет, – утверждают украинские военные эксперты:

Для Москвы не нужен повод, чтобы ввести свои войска на ту или иную территорию, в том или ином виде, что она уже доказала в Крыму и на Донбассе.

Будь у Кремля желание, он бы давно оказал помощь Армении – техникой, усилением присутствия в этой стране, "вагнеровцами" и т.д.

"Если бы Путину это было нужно, они бы нашли повод, чтобы вмешаться. Летом нынешнего года, во время очередной эскалации между Азербайджаном и Арменией семь российских транспортных Ил-76 просто привезли в Армению всю аппаратуру и экипажи. И азербайджанские беспилотники, которые сейчас господствуют в воздухе, тогда буквально за полдня были сметены с неба. Очень большие потери были", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, Путин вступит в конфликт только тогда, когда ему это будет выгодно.

"В первой карабахской войне Россия не допустила полного поражения ни одной, ни другой стороны. И сейчас им важно оставить ситуацию, которая была до войны. Тогда Москва будет поставлять оружие и той и другой стороне, требовать каких-то уступок. Пока что у Москвы руки полностью развязаны. Как только Путин решит: "Пора!", – на следующий же день у армян появятся "Панцири", пехота, ПВО, которые будут сбивать азербайджанские беспилотники", – отмечает эксперт.

Пока же, по его мнению, Москву сдерживает одно: Кремль хочет остаться над схваткой. Иначе он потеряет статус миротворца, который тотчас примет Турция.

Означает ли это капитуляцию?

Военный эксперт Михаил Самусь озвучивает кардинально противоположное мнение:

Заявление Путина – фактическое признание поражения на Кавказе.

Москва боится и ни в коем случае не пойдет на конфронтацию с Турцией.

Такая позиция может вызвать крайне негативные процессы в самой России, вплоть до ее распада.

"Россия получила несколько стратегических поражений от Турции в Сирии и в Ливане. В Москве понимают, что если очередной удар "под дых" они получат "на своей территории", на Кавказе, то то будет означать мгновенные изменения в геополитике, окончательное разрушение влияния России в регионе и на пост-советском пространстве в целом. Это мгновенно разрушит миф о величии и силе России. Что в свою очередь вызовет очень серьезные, необратимые процессы в самой Российской Федерации. Прежде всего, на юге России, на Кавказе. Там поймут, что Москва не является даже региональным лидером, региональным лидером стала Турция. И начнутся центробежные процессы, вплоть до распада Российской Федерации", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" Михаил Самусь.

По его мнению, нынешнее заявление Владимира Путина только звучит, как готовность оказать поддержку союзной Армении в случае агрессии. На самом деле, это капитуляция.

"Во-первых, если Путин говорит, что Россия – это Major Power, то он должен вести себя, как Major Power. Не бояться таких региональных игроков, как Турция. Защищать свои интересы (которые сейчас игнорируются) и союзников. Но Путин друг "вспомнил" о международном праве, о формальностях, которые его никогда не останавливали. При том, что Россия прекрасно понимает, что теми же новейшими турецкими беспилотниками, которые только в конце августа- в сентябре Азербайджан получил, управляют турецкие расчеты. Уверен, что Турция помогает и разведкой, и логистикой и так далее. Если бы Путин реально хотел бы остановить Эрдогана, он бы это давно сделал. На мой взгляд, заявление Путина – признание бессилия, капитуляция", – отмечает Михаил Самусь.

По его словам, даже если Москва получить от Армении неопровержимые доказательства агрессии против нее, а также обращение о помощи, Кремль просто проигнорирует просьбу.

"На самом деле он боится вступать в противостояние с Турцией, поскольку не может ничего ей противопоставить. Доказано событиями в Сирии и в Ливии", – отметил Михаил Самусь.

ОДКБ не в деле?

А что же другие члены ОДКБ? Ведь договор обязывает не только Россию, но и Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан – то есть каждое государство, подписавшее документ, прийти на помощь, когда попросит союзник.

Эксперты не питают на этот счет никаких иллюзий

"ОДКБ мертвая структура, в которой право голоса имеет только Россия. Этот мертворожденный проект не способен ни на что. Ни один из членов не воспринимает ОДКБ, как действующую структуру", – отмечает Михаил Жирохов.

Аналогичного мнения придерживается Михаил Самусь.

"Это "бумажная" организация. Причем для России всегда была важной только статья первая договора (запрет вступать в другие союзы и блоки – Авт). Можно сказать, для этого блок и создавался. ОДКБ никогда не была задействована для целей защиты участников блока. И я сильно сомневаюсь, что будет задействована в будущем. Это понимают все участники. Что? Беларусь, которая поставляла Азербайджану РСЗО "Полонез", отправит сейчас против него свои войска?!?"

Таким образом, по мнению эксперта воздержатся от военного вмешательства и другие члены ОДКБ. Тем более, что статья шестая Договора о коллективной безопасности очень туманно отмечает, что "решение об использовании сил и средств системы коллективной безопасности в соответствии со статьями 2 и 4 Договора принимается главами государств-участников". То есть, могут принять, а могут и нет.

Что происходит сейчас на обеих сторон фронта в армяно-азербайджанской войне смотрите в сюжете:

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