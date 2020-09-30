Почему Нагорный Карабах: объясняем интересы России, Турции и других игроков

Пока в Нагорном Карабахе разворачиваются настоящие боевые действия между Азербайджаном и Арменией, Москва настойчиво призывает стороны сесть за стол переговоров. Но не исключено, что садиться за него придется Кремлю – и не в удобной ипостаси "посредника", а в качестве полноценной стороны. И не факт, что на этот раз Москва выйдет победителем.

Россия своими руками создала предпосылки для нынешнего конфликта – еще в 19-м веке.

В СССР проблема была купирована, но не решена.

Последние четверть века России было выгодно поддерживать напряжение в отношениях между Арменией и Азербайджаном.

Турция имеет свои интересы в регионе.

Сегодняшние события ставят Москву в невыгодное положение, заставляя делать выбор.

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/ Фото: Сегодня

Что говорит история

Основы нынешнего противостояния были заложены еще в ХIХ веке, когда Российская империя переселила на земли Карабаха, где проживали тюркские народы, армян из Ирана.

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В 1921 году была создана Азербайджанская ССР, в состав которой вошла и Нагорно-Карабахская автономная область, населенная к тому времен преимущественно переселенными армянами. В Москве полагали, что межнациональные проблемы растворятся в "топке народов", коим стал СССР.

Но этого не случилось. Как и во многих бывших республиках СССР, с ростом национального сознания и развитием национальных движений в конце 80-х территориальные и национальные вопросы актуализировались.

В 1988 году армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, потребовали от Верховного Совета СССР присоединить автономную область к Армении, но получили отказ. В то же время Москва отвергала решения, предлагаемые Баку. Руководитель Азербайджана Гейдар Алиев – отец нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева – был, по сути, "выдавлен" из Политбюро ЦК КПСС.

История конфликта в Нагорном Карабахе

Ключевые моменты

Начало XIХ века . Россия переселяет армян Азербайджанского Ирана на территории Нагорного Карабаха. Заложены основы конфликта.

Начало ХХ века . Переселенцы начинают доминировать в регионе, вытесняя коренное население.

1905 год. Межэтнические столкновения в Нагорном Карабахе.

1918-1920 годы. Первая армяно-азербайджанская война за Карабах. Этнические погромы и резня. До 40 000 жертв.

1921 год. Нагорно-Карабахская автономная область вошла в состав Азербайджанской ССР. Конфликт купирован.

1987-1988 годы. Армяне, составляющие большинство населения НКАО, требуют передать область в состав Армянской ССР.

1988 год. Начало межэтнических столкновений, погромы. Азербайджанцы покидают Армению, армяне уезжают из Азербайджана. Первые вооруженные столкновения.

1990-1991 годы. Боевые действия "малыми силами".

1992 год. Т.н. Нагорно-Карабахская республика провозглашает независимость. Не признана ни одной страной до сих пор.

1992 год. Армения и Азербайджана создают вооруженные силы. Вторая война за Нагорный Карабах.

1993-1994 годы. Наиболее активные боевые действия.

Май 1994 года. Стороны подписывают договор о перемирии. Вопрос купирован, но не решен.

1994-2020 годы. Попытки решить проблему политически. Статус-кво сохраняется. Перманентно возникают пограничные конфликты с жертвами.

2016 год. Длительный пограничный конфликт, получивший название "четырехдневная война". Азербайджан, установив контроль над небольшим участком, прекратил огонь в одностороннем порядке.

Сентябрь 2020 года. Начинается третья Армяно-Азербайджанская война за Нагорный Карабах.

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Половинчатые решения Москвы таким образом лишь усугубили проблему, конфликт перерос в столкновения, затем погромы, затем в вооруженное противостояние.

До 1992 года столкновения пусть и были кровопролитными, но не масштабными: стороны были ограничены в вооружениях. Но в 1992 году в результате раздела имущества бывшей Советской Армии Армения и Азербайджан получили серьезное вооружение. Часть вооружения была захвачена силами самопровозглашенной в 1991 году т.н. Нагорно-Карабахской республики.

/ Фото: Сегодня

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Решение Москвы оставить Азербайджану и Армении вооружение многие считают сомнительным. После того, как молодые государства получили в полное распоряжение тяжелое вооружение и боеприпасы конфликт перерос в масштабную войну. "Настоящая война началась 7 декабря 1993 г. и продолжалась до 12 мая 1994 г. Это была война, когда обе стороны располагали настоящими армиями", – вспоминал позже экс-президент Армении Ливон Тер-Петросян.

В мае 1994 года стороны подписали соглашение о бессрочном прекращении огня (которое с тех пор неоднократно нарушалось). Окончательное политическое решение не было найдено и стало предметом переговоров, продолжающихся вот уже четверть века.

Факты:

Международное сообщество признает целостность Азербайджана с Нагорным Карабахом в его составе.

Т.н. Нагорно-Карабахская республика не признана ни одним государством. В том числе Арменией

Фактически т.н. Нагорно-Карабахская республика контролируется Ереваном.

Выгодная позиция

После заключения перемирия в 1994 году Россия выступила одним из модераторов и посредником в переговорах между Арменией и Азербайджаном. Москва неоднократно призывала стороны решить проблему. В то же время пользовалась сложившимся статусом-кво в своих целях.

Армения, оказавшаяся, фактически в блокаде со стороны Азербайджана и Турции подпала под полное влияние Кремля. Существенная часть экономики государства – в первую очередь в энергетической и банковской сферах контролируется россиянами. Для получения контроля над энергетикой Армении Москва использовала свой излюбленный прием "энергетического шантажа". Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на ее территории расположена российская военная база. Значительная часть вооружения, которое покупает Армения, идет из России.

/ Фото: Сегодня

В то же время Москва продает оружие Азербайджану, причем более современные образцы. Таким образом, Кремль, декларируя миротворческие устремления на самом деле действует по принципу "разделяй и властвуй", зарабатывая на конфликте, сохраняя и усиливая свое влияние в регионе.

Статус-кво, когда оба государства подрывают свою экономику гонкой вооружений, а также вынуждены время от времени апеллировать к Москве и идти ей на уступки выгоден Кремлю.

Неудобная война

Однако нынешнее противостояние Москве не выгодно. Как пояснил сайту "Сегодня" Илья Куса, нынешняя эскалация инициирована Баку и Стамбулом. Которые таким образом намерены решить несколько задач. Во-первых, (в идеале, конечно) – окончательно решить карабахский вопрос. Разумеется, на основании международного права, предполагающего, что Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана. Во-вторых, усилить свои позиции в регионе и, по возможности, ослабить позиции России и других, менее влиятельных на Южном Кавказе игроков.

Победы Азербайджана, поддерживаемого Турцией на фронте усилят их переговорные позиции. В свою очередь Москва стоит перед нелегким выбором: явно вступить в конфликт на стороне Армении (что ей невыгодно). Либо же согласится с потерей инициативы в регионе.

"С точки зрения Анкары, эскалация должна привести к победам Азербайджана. И потом выйти на двусторонний формат переговоров с Россией, чтобы все там порешать. И таким образом закрепить свое влияние в Кавказском регионе", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

В интересах Москвы остаться "над" нынешним конфликтом (возможно, скрыто помогая Армении), подождать , пока запал Турции и Азербайджана иссякнет и инициировать переговоры в качестве посредника – как это было раньше.

Впрочем, не только непосредственные участники конфликта, а также Москва и Анкара имеют в регионе свои интересы и цели. Часто не совпадающие, или кардинально противоположные.

В результате вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном жертвами становятся местные жители:

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