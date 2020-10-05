Битва пропаганды – кто выйдет победителем и что выиграет Нагорный Карабах

Эксперты полагают, что в информационном поле стороны пока воюют на равных

Параллелью с боевыми действиями в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией развернулась настоящая война в информационном пространстве. Со стороны практически невозможно разобраться в обилии дезинформации и фейков, которые противоборствующие стороны ежедневно вбрасывают в информационное пространство.

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Сайт "Сегодня" изучал, на кого направлены удары в этой информационной битве и достигают ли они цели.

Главное:

Изначально позиции Азербайджана в информационной войне были сильнее.

Армения имеет больше возможностей вести успешную информационную войну.

В цело стороны вышли на паритет: явных победителей и побежденных в этом сражении нет.

Как воюют провокациями

Война между Арменией и Азербайжданом сопровождалась дезинформацией с самого начала.

27 сентября к своим народам – азербайджанскому и армянскому обратились, соответственно президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министра Армении Николо Пашинян.

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Просто сравните эти обращения:

Обращение к народу 27 сентября 2020 года.

Обращение к народу 27 сентября 2020 года.

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Проверить, чье именно обращение содержит больше правды, а чье – лукавства, не представляется возможным. Да и в любом случае, причины нынешней войны кроются вовсе не в очередной провокации одной из сторон.

Как отреагировали СМИ и соцсети

Эксперты отмечают, что стратегияи информвойны в СМИ соцсетях также отличаются от предыдущих периодов.

"Армения изначально делала ставку на традиционные СМИ, где у них больше возможностей чем у Азербайджана. Тот же пример присутствия т.н. "российских журналистов" в Нагорном Карабахе подтверждает, что в политическом плане Москва поддерживает Ереван, хотя и пытается позиционировать себя, как посредника и миротворца. Армяне тоже начали проявлять себя в социальных сетях, но постфактум уже – больше реагируют", говорит эксперт, координатор группы Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Азербайджан же, изначально уступая в возможностях ведения информационной войны в СМИ, сделал ставку на работу "от человека к человеку". В принципе, "ботофермы" активизировались и с той и с другой стороны. Но тактика разная. Если армяне работают "по площадям", то есть с массовой аудиторией, то Азербайджан избрал тактику "тяжелых точечных ударов".

"Они определяют ЛОМов в той или иной целевой аудитории и работают с ними через соцсети. Комментируют, приводят аргументы и так далее. Это в российской, украинской аудитории и так далее. Видно, что проявляется системный подход", – говорит Константин Машовец.

Схожую мысль высказал в комментарии "Сегодня" и военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам в пропагандистской войне между странами огромную роль играют социальные сети, как новый вид внедрения информации, которую трудно проверить.

Какими "победами" обмениваются стороны

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Получив соответствующий импульс от лидеров, информационная война загрохотала на всех возможных фронтах.

Вот несколько несколько примеров.

Наиболее показательна информация о потерях.

О собственных военных потерях стороны предпочитают не сообщать. Но при этом постоянно информируют о потерях врага. Причем в первые дни войны и Баку и Ереван настолько увлеклись "разгромом" противника, что цифры перешагнули все мыслимые пределы.

Так, по информации Баку, на прошлую пятницу было в целом уничтожено:

230 танков и другой бронетехники

250 арустановок

130 военных автомобилей

1 ЗРК С-300

По информации Еревана, с начала войны Азербайджан лишился:

250 танков и другой бронетехники

2 РСЗО

110 БПЛА

16 вертолетов

11 самолетов

Если полностью доверять полученной информации, то получается, что вести войну с прежней активностью и Азербайджан и Армения смогут от силы еще несколько недель. Затем у них попросту закончится техника. Впрочем, конечно, если вспомнить войну на Донбассе, начинавшуюся, якобы с того, что сепаратисты "сняли с постамента" Т-34, а также то, что на сегодня танков в т.н. "ДНР" и "ЛНР" больше, чем в любой европейской стране, то становится очевидным, что не войне всякое может быть. Но не без помощи извне.

/ Фото: Сегодня

"Сегодня и Армения и Азербайджан используют все три уровня информационной войны. Стратегический, тактический и оперативно-тактический. Стратегический уровень – это трансляция заявлений официальных лиц, в том числе представителей других стран, встречи, телефонные переговоры. На тактическом и тактическо-оперативном уровне стороны воздействуют, прежде всего, на боевой и моральный дух своей армии и армии противника. В том числе с помощью дезинформации", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт.

Как реагирует международное сообщество

Помимо несуразностей информационной войны, которые сможет заметить даже неподготовленный наблюдатель, война ведется на более глубинных уровнях. В частности, на международном.

По словам Константина Машовца, на начальном этапе войны у каждой из сторон здесь были свои преимущества и недостатки.

Среди преимуществ Азербайджана – правовая позиция. Мировое сообщество считает Нагорный Карабах территорией этой страны. Подавляющее большинство стран поддерживает территориальную целостность Азербайджана. В свою очередь, отмечает эксперт, Армения имеет влиятельную диаспору во многих странах мира.

"Армения изначально превосходила Азербайджан в потенциальных возможностях влиять на мировую элиту, благодаря наличию большой диаспоры во многих ведущих странах. Сейчас диаспора задействуется на 100%", – отмечает Константин Машовец.

По его словам, на внешнем уровне Армения работает по трем ключевым направлениям:

Пытаются сформировать мнение, что Карабах – исконно армянская земля. Здесь они практикуют экскурсы в глубокую историю

Апеллируют к теме геноцида армянского народа. Армяне пытаются создать устоявшееся мнение, что их поражение в войне, захват Азербайджаном Нагорного Карабаха вызовет резню армян на этих территориях.

Стараются представить себя жертвой, нуждающейся в международной защите. В рамках направления Армения делает заявления о готовности к переговорам.

Отдельным направлением является работа на российскую целевую аудиторию. Здесь используются как различные смыслы ("дружба с Россией", православие, членство в ОДКБ) так и информационные "атаки" на предполагаемого союзника. В качестве такой атаки можно назвать упоминавшееся сообщение о, якобы сбитом Турцией армянском самолете.

В свою очередь Азербайджан продолжает апеллировать к справедливости. Лишь в последнее время Баку начал разгонять информацию об обстрелах армянами мирных азербайджанских городов.

Кто побеждает в информационной войне?

По мнению координатора Константина Машовца, на данный момент наблюдается определенный паритет в информационной войне.

"У Азербайджана было на начальном этапе и сохраняется сейчас еще одно важное преимущество: они воюют современной техникой – БПЛА и т.д.. И там есть возможность показать "картинку", которую берут мировые СМИ и которая расходится по соцсетям. С помощью этого Баку может вести активное наступление в информационной сфере. Это смотрят", – говорит Константин Машовец.

В то же время, по его словам, преимущество сглаживается тем, что армяне более оперативны.

"Информация из Баку запаздывает. Допустим, звучит официальное заявление о взятии такой-то высоты. А видео подтверждение поступает лишь через пару дней. За это время армяне успевают навязать мнение, что сообщение – фейк. Таким образом они в в целом подрывается отношение к заявлением официального Азербайджана. Таким образом, я бы сказал, что на сегодня в информационной войне паритет с небольшим перевесом Азербайджана", – говорит Константин Машовец.

Что происходит на фронте сейчас смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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