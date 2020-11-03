Українська
$ 28,58
33,29
  1. Новости политики

Предложили экспертизу. Зеленский и глава Венецианской комиссии обсудили скандал с КСУ

3 ноября, 17:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства пригласил венецианку совместно поработать над судебной реформой в Украине

Президент Владимир Зеленский обсудил по телефону с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио скандал вокруг Конституционного Суда. Украине даже предложили экспертизу "в этой сложной ситуации".

Реклама

Об этом сообщает Офис главы государства.

Собеседники напомнили, что Венецианская комиссия подготовила более 150 заключений и экспертных оценок законопроектов и законов Украины относительно судопроизводства, Антикоррупционного суда и т.п.

Зеленский и Букиккио отметили, что отмена Конституционным Судом части антикоррупционного законодательства фактически обнулила систему борьбы с коррупцией, которая была выстроена благодаря международным партнерам.

Президент Украины заявил, что не может позволить КСУ уничтожить систему антикоррупционных органов, включая НАБУ, НАПК и Высший антикоррупционный суд.

Реклама

"Моя первоочередная задача сейчас – сохранить непрерывное функционирование НАПК (Национального агентства по предотвращению коррупции) и антикоррупционных органов и усиливать эффективность их работы", – сказал глава государства.

В тренде
Тупицкий заявил о сфабрикованном против него уголовном деле: Не хватает только паспорта РФ

В свою очередь Джанни Букиккио предложил экспертизу Венецианской комиссии в этой сложной ситуации. Он отмечает, что ни в коем случае нельзя ставить под угрозу такие важные вопросы, как существование Высшего антикоррупционного суда, деятельность Фонда гарантирования вкладов физических лиц, земельная реформа (в Украине опасаются новых решений КСУ по этим вопросам). Он отмечет, что в Украине нужно восстановить доверие к судебной системе и в особенности к Конституционному Суду.

Зеленский пригласил Венецианскую комиссию к совместной работе над широкой судебной реформой.

Как мы уже писали, накануне президент Владимир Зеленский призывал судей добровольно уйти в отставку, что помогло бы в разрешении конституционного кризиса. А сегодня большинство депутатов Верховной Рады призвали судей КСУ подать в отставку. Парламентарии напомнили, что эффективные механизмы по борьбе и предотвращению коррупции являются основой для европейской и евроатлантической интеграции Украины, а Конституционный суд своим решением поставили эти стремления нашей страны под угрозу.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. Судья КСУ объяснил, почему отменили наказание за недостоверное декларирование.

Реклама

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

КСУ венецианская комиссия Владимир Зеленский Конституционный суд Букиккио

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

СМИ пишут о смерти Кернеса. Что случилось?
СМИ пишут о смерти Кернеса. Что случилось?Политика
Верховная Рада призвала судей КСУ подать в отставку
Верховная Рада призвала судей КСУ подать в отставкуПолитика
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?Политика
В КСУ рассказали, что будет, если Рада поддержит законопроект Зеленского
В КСУ рассказали, что будет, если Рада поддержит законопроект ЗеленскогоПолитика
Кто такой Сарик Андреасян, которого Зеленский пустил в свой дом, а теперь обвинил в фейках
Кто такой Сарик Андреасян, которого Зеленский пустил в свой дом, а теперь обвинил в фейкахПолитика
Судьи КСУ отказываются подать в отставку – СМИ
Судьи КСУ отказываются подать в отставку – СМИПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять