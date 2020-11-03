Предложили экспертизу. Зеленский и глава Венецианской комиссии обсудили скандал с КСУ

Президент Владимир Зеленский обсудил по телефону с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио скандал вокруг Конституционного Суда. Украине даже предложили экспертизу "в этой сложной ситуации".

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Собеседники напомнили, что Венецианская комиссия подготовила более 150 заключений и экспертных оценок законопроектов и законов Украины относительно судопроизводства, Антикоррупционного суда и т.п.

Зеленский и Букиккио отметили, что отмена Конституционным Судом части антикоррупционного законодательства фактически обнулила систему борьбы с коррупцией, которая была выстроена благодаря международным партнерам.

Президент Украины заявил, что не может позволить КСУ уничтожить систему антикоррупционных органов, включая НАБУ, НАПК и Высший антикоррупционный суд.

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"Моя первоочередная задача сейчас – сохранить непрерывное функционирование НАПК (Национального агентства по предотвращению коррупции) и антикоррупционных органов и усиливать эффективность их работы", – сказал глава государства.

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В свою очередь Джанни Букиккио предложил экспертизу Венецианской комиссии в этой сложной ситуации. Он отмечает, что ни в коем случае нельзя ставить под угрозу такие важные вопросы, как существование Высшего антикоррупционного суда, деятельность Фонда гарантирования вкладов физических лиц, земельная реформа (в Украине опасаются новых решений КСУ по этим вопросам). Он отмечет, что в Украине нужно восстановить доверие к судебной системе и в особенности к Конституционному Суду.

Зеленский пригласил Венецианскую комиссию к совместной работе над широкой судебной реформой.

Как мы уже писали, накануне президент Владимир Зеленский призывал судей добровольно уйти в отставку, что помогло бы в разрешении конституционного кризиса. А сегодня большинство депутатов Верховной Рады призвали судей КСУ подать в отставку. Парламентарии напомнили, что эффективные механизмы по борьбе и предотвращению коррупции являются основой для европейской и евроатлантической интеграции Украины, а Конституционный суд своим решением поставили эти стремления нашей страны под угрозу.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. Судья КСУ объяснил, почему отменили наказание за недостоверное декларирование.

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Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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