Верховная Рада призвала судей КСУ подать в отставку

Депутаты разных фракций и групп выступили с заявлением, в котором призвали судей Конституционного Суда подать в отставку из-за скандальных антикоррупционнных решений. Соответствующее заявление озвучено на заседании парламента.

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Большинство депутатов в сессионном зале вышли к парламентской трибуне и представитель фракции "Слуга народа" Бакумов зачитал заявление, под которым подписались нардепы из разных политических сил.

В заявлении отмечается, что эффективные механизмы по борьбе и предотвращению коррупции являются основой для европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Учитывая решение КСУ и его влияние не часть антикоррупционного законодательства, которое несет серьезные последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры Украины и ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины, народные депутаты отмечают важность работы Конституционного Суда … Призываем КСУ принять все необходимые меры касательно возобновления действенности своего функционирования с учетом курса Украины на ЕС и НАТО. Призываем судей КСУ, которые поддержали решение КСУ, именно: Тупицкого Александра, Городовенка Виктора, Завгороднюю Ирину, Касминина Александра, Кривенко Виктора, Литвинова Александра, Мойсыка Владимира, Саса Сергея, Слиденко Игоря, Филюка Петра, Юровскую Галину сложить с себя полномочия судей КСУ по собственному желанию или подать в отставку неотложно", – заявили в Раде.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. Судья КСУ объяснил, почему отменили наказание за недостоверное декларирование.

В свою очередь президент Владимир Зеленский объяснял, чем грозит Украине решение КСУ по е-декларированию. Он считает, что решение суда в первую очередь ударит по экономике и финансам Украины.

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