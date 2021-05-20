Українська
$ 27,42
33,49
  1. Новости политики

Пожертвовал репутацией за Донбасс – Зеленский о Ермаке

20 мая, 15:10

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как заявил президент на пресс-конференции, руководитель Офиса президента много делает, чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак / Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак много делает, пожертвовав своей репутацией, чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным на долгие годы.

Реклама

Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, в завершении конфликта на Донбассе 99% зависит от России, однако 1% позволяет Украине идти вперед.

"Многое делает Андрей Ермак, отдавая силы, полностью отдав свою репутацию. Не хочу говорить из-за чего, из-за кого и зачем. Это большая война, большая информационная война. Поэтому мы цепляемся за этот процент очень сильно, чтобы не заморозить конфликт", – сказал Зеленский.

В тренде
10 приоритетов: чем Любченко займется на посту министра экономики
Алексей Любченко
В тренде
В Раде заявили, что власть массово колется вакциной Pfizer, чтобы путешествовать в ЕС
Вакцина Pfizer
В тренде
СБУ не знает о российском гражданстве Аксенова, а журналисты нашли подтверждение
Журналисты нашли подтверждение наличия у Аксенова российского гражданства

Как ранее заявил Андрей Ермак, на возможной встрече президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным главной задачей станет обсуждение выполнения договоренностей Парижского саммита "Нормандской четверки".

Реклама

Также сайт "Сегодня" ведет текстовый онлайн пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.

Все подробности в спецтеме Пресс-конференция Зеленского

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Скандал в Раде. Нового депутата не пустили к трибуне за его прошлое (фото, видео)
Скандал в Раде. Нового депутата не пустили к трибуне за его прошлое (фото, видео)Власть
Итоговая пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция
Итоговая пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляцияВласть
Пресс-конференция Зеленского: как это было
Пресс-конференция Зеленского: как это былоВласть
Кличко будет под жестким контролем: у
Кличко будет под жестким контролем: у "Слуги народа" в Киеве новый лидерВласть
Рада уволила Степанова, Криклия и Петрашко: видео
Рада уволила Степанова, Криклия и Петрашко: видеоВласть
СБУ не знает о российском гражданстве Аксенова, а журналисты нашли подтверждение
СБУ не знает о российском гражданстве Аксенова, а журналисты нашли подтверждениеВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять