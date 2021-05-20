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Пожертвував репутацією за Донбас – Зеленський про Єрмака

20 травня, 15:10

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як заявив президент на пресконференції, керівник Офісу президента багато робить, щоб конфлікт на Донбасі не став замороженим

/ Фото: president.gov.ua

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак багато робить, пожертвувавши своєю репутацією, щоб конфлікт на Донбасі не став замороженим на довгі роки.

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Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, в завершенні конфлікту на Донбасі 99% залежить від Росії, однак 1% дозволяє Україні йти вперед.

"Багато робить Андрій Єрмак, віддаючи сили, повністю віддавши свою репутацію. Не хочу казати через що, через кого та навіщо. Це велика війна, велика інформаційна війна. Тому ми чіпляємось за цей відсоток дуже сильно, щоб не заморозити конфлікт", – сказав Зеленський.

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Як раніше заявив Андрій Єрмак, на можливій зустрічі президента Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним головним завданням стане обговорення виконання домовленостей Паризького саміту "Нормандської четвірки".

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Також сайт "Сьогодні" веде текстовий онлайн пресконференції президента України Володимира Зеленського.

Всі подробиці в спецтемі Пресконференція Зеленського

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