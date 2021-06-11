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Пойдет ли Байден на "большой договорняк" с Путиным" по Украине? У Зеленского ответили

11 июня 2021 14:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Саммит президентов США и России состоится 16 июня – в Украине от него большие ожидание, но есть и опасения

Владимир Путин и Джо Байден

Владимир Путин и Джо Байден

Не будет никакой "большой сделки" по Украине по итогам встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, поскольку Киев провел накануне плодотворные консультации с американской стороной.

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Об этом заявил в интервью Европейской правде замглавы Офиса президента по внешней политике Андрей Сибига.

Он ответил на вопрос, может ли быть заключено некое соглашение между США и Россией за спиной Украины.

"Это все конспирологические теории, теории заговора – не будет такого. Моя уверенность основывается на том, что у нас есть твердая позиция США, которая базируется на поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. И мы подробно проинформировали американскую сторону о развитии ситуации с безопасностью вдоль украинской границы, о вызовах, которые стоят сегодня перед украинским государством в противодействии российской агрессии", – сказал Сибига.

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По его словам, Украина довела свою позицию и США, и Канаде, и другим ключевым союзникам, а в недавний телефонный разговор Зеленского с Байденом зафиксировал координацию позиций.

"Позиция Украины, и последние вызовы, и высокий уровень угрозы, который есть, были доведены до наших американских друзей и партнеров", – подчеркнул замглавы ОПУ.

Напомним, президенты США и России встретятся в Женеве (Швейцария) 16 июня. Одной из главных тем станет украинских вопрос и российская агрессия. Американский лидер и его окружение уже неоднократно обещали отстаивать интересы нашей страны. Читайте подробнее в нашем материале, что обсудят Байден и Путин и чего ждать Украине.

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