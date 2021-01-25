Послы G7 дали Украине советы по выходу из конституционного кризиса

Судебная система должна быть прозрачной и вызвать доверие, отмечают дипломаты

Послы стран "Большой семерки" в Украине являются сторонниками укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти, поэтому дали свои рекомендации по выходу нашей страны из конституционного кризиса.

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Об этом сообщается на странице группы послов G7 в Twitter.

По мнению дипломатов, Киев должен принять приоритетные меры по комплексной реформе, проведение которой необходимо для укрепления независимости, ответственности и добропорядочности судебной системы, и обеспечения восстановления полномочий антикоррупционных учреждений.

Определенные срочные меры нужно принять для немедленного устранения ущерба, причиненного Конституционным судом Украины, и не допустить повторения этого кризиса в будущем. По мнению послов стран "Большой семерки", нужно:

восстановить правовые нормы по борьбе с коррупцией, которые недавно были признаны неконституционными, с обеспечением надежной правовой основы; не допустить в будущем причинения вреда со стороны КСУ, даже если он превратится в действительно независимое и подотчетное учреждение; чтобы кандидаты на ключевые должности в судебные и правоохранительные органы назначались по принципу прозрачности, учета их предыдущих заслуг и наличия доверия к ним.

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Дипломаты G7 отмечают, что наряду с необходимостью срочного принятия мер по устранению ущерба, причиненного КСУ, важным является обеспечение процесса выхода этих учреждений из кризиса с предоставлением им возможности эффективно выполнять свою миссию.

В рамках судебной реформы нужно:

временно и минимально увеличить кворум для принятия решений КСУ;

отложить продолжающиеся процедуры отбора судей КСУ до введения новых правил отбора;

безотлагательно ввести четкий и прозрачный процесс отбора на должности судей КСУ с обеспечением существенной роли представителей международных партнеров в проверке всех кандидатов;

усилить дисциплинарную ответственность и этические требования к судьям КСУ;

обязать судей КСУ оставаться беспристрастными при рассмотрении дел и проводить открытое голосование.

Напомним, представитель Еврокомиссии Катарина Матернова заявила, что конституционный кризис, который вызвало решение Конституционного суда по е-декларирования, можно решить путем перезагрузки судебной реформы.

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