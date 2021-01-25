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  1. Політика

Посли G7 дали Україні поради щодо виходу з конституційної кризи

25 січня, 19:50

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Судова система має бути прозорою і викликати довіру, наголошують дипломати

Посли країн "Великої сімки" в Україні є прибічниками зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади, тому надали свої рекомендації щодо виходу нашої країни з конституційної кризи.

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Про це повідомляється на сторінці групи послів G7 у Twitter.

На думку дипломатів, Київ має вжити пріоритетних заходів для комплексної реформи, проведення якої необхідне для зміцнення незалежності, відповідальності та доброчесності судової системи, та забезпечення відновлення повноважень антикорупційних установ.

Певних термінових заходів потрібно вжити для негайного усунення шкоди, заподіяної Конституційним судом України, і не допустити повторення цієї кризи у майбутньому. На думку послів країн "Великої сімки", неохідно:

  1. відновити правові норми щодо боротьби з корупцією, які нещодавно були визнані неконституційними, із забезпеченням надійної правової основи;
  2. не допустити у майбутньому заподіяння шкоди з боку КСУ, навіть якщо він перетвориться на справді незалежну та підзвітну установу;
  3. забезпечити, щоб кандидати на ключові посади в судові та правоохоронні органи призначались за принципом прозорості, врахування їх попередніх заслуг та наявності довіри до них.

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Дипломати G7 наголошують, що разом з необхідністю термінового впровадження дій щодо усунення шкоди, заподіяної КСУ, важливим є забезпечення процесу виходу цих установ із кризи з наданням їм можливості ефективно виконувати свою місію.

У рамках судової реформи потрібно:

  • тимчасово і мінімально збільшити кворум для прийняття рішень КСУ;
  • відкласти триваючі процедури відбору суддів КСУ до введення нових правил відбору.
  • невідкладно запровадити чіткий та прозорий процес відбору на посади суддів КСУ із забезпеченням суттєвої ролі представників міжнародних партнерів у перевірці всіх кандидатів;
  • посилити дисциплінарну відповідальність та етичні вимоги до суддів КСУ;
  • зобов'язати суддів КСУ залишатись неупередженими при розгляді справ та проводити відкрите голосування.

Нагадаємо, представник Єврокомісії Катаріна Матернова заявила, що конституційну кризу, яку викликало рішення Конституційного суду щодо е-декларування, можна вирішити шляхом перезавантаження судової реформи.

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криза КСУ Конституційний суд велика сімка G7

Джерело: Сьогодні

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