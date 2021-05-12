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"Порошенко с Путиным договорились": против Гордона готовят иск

12 мая, 15:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Журналист в прямом эфире сделал громкое заявление, обвинив пятого президента в попытке сдать Мариуполь

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины Петр Порошенко намерен подать в суд на журналиста Дмитрия Гордона за обвинения в якобы сговоре с российским лидером Владимиром Путиным в попытке сдать Мариуполь. Об этом заявил адвокат нынешнего лидера "Европейской солидарности" Илья Новиков.

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По его словам, 7 мая в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Гордон заявил, что Порошенко "вступил в преступный сговор с Путиным и приказал украинской армии в рамках этой сделки оставить Мариуполь".

Он уточнил, что клевета, даже если она сопровождается словами "я считаю", "это мое мнение", а дальше идет не мнение, а утверждение, не пользуется иммунитетом.

"У Дмитрия Гордона есть давняя история его комментариев относительно политики пятого президента. Никто не оспаривает его право не любить Порошенко и говорить об этом. Однако речь идет о злоупотреблениях свободой слова… Мы анонсируем, что в ближайшее время, в ближайшие дни, как только будут выполнены все необходимые формальности, будет представлен первый такого рода иск от имени Петра Порошенко к Гордону с требованием признать недостоверным распространения этого утверждения", – сказал Новиков.

Что сказал Гордон о Порошенко и Путине

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В студии Савика Шустера журналист утверждал, что Порошенко якобы договорился с руководством РФ о сдаче Мариуполя.

"Я знаю, что руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь. Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать. Армии был дан приказ – выйти из Мариуполя. И 156 бойцов "Азова" спасли Мариуполь", – сказал Гордон.

Видео: YouTube/Shuster online

Присутствующий на программе первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий подтвердил слова журналиста.

Как сообщали новости "Сегодня", также Дмитрий Гордон прокомментировал подозрение Медведчуку.

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