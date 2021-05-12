"Порошенко з Путіним домовилися": проти Гордона готують позов

Колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України Петро Порошенко має намір подати до суду на журналіста Дмитра Гордона за звинувачення в нібито змові з російським лідером Володимиром Путіним у спробі здати Маріуполь. Про це заявив адвокат нинішнього лідера "Європейської солідарності" Ілля Новіков.

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За його словами, 7 травня в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Гордон заявив, що Порошенко "вступив у злочинну змову з Путіним і наказав українській армії в рамках цієї угоди залишити Маріуполь".

Він уточнив, що наклеп, навіть якщо він супроводжується словами "я вважаю", "це моя думка", а далі йде не думка, а твердження, не користується імунітетом.

"У Дмитра Гордона є давня історія його коментарів щодо політики п’ятого президента. Ніхто не оскаржує його право не любити Порошенка і говорити про це. Однак йдеться про зловживання свободою слова... Ми анонсуємо, що найближчим часом, найближчими днями, як тільки будуть виконані всі необхідні формальності, буде поданий перший такого роду позов від імені Петра Порошенка до Гордона з вимогою визнати недостовірним розповсюдження цього твердження", – сказав Новіков.

Що сказав Гордон про Порошенка і Путіна

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У студії Савіка Шустера журналіст стверджував, що Порошенко нібито домовився з керівництвом РФ про здачу Маріуполя.

"Я знаю, що керівництво України здійснило злочинну оборудку з керівництвом Росії і віддало наказ українській армії залишити Маріуполь. Порошенко з Путіним домовилися, я вважаю, про те, щоб Маріуполь здати. Армії був даний наказ – вийти з Маріуполя. І 156 бійців "Азова" врятували Маріуполь", – сказав Гордон.

Відео: YouTube/Shuster online

Присутній на програмі перший командир полку "Азов" Андрій Білецький підтвердив слова журналіста.

Як повідомляли новини "Сьогодні", також Дмитро Гордон прокоментував підозру Медведчуку.