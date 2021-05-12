"Это крайне важно": Гордон указал на один момент в деле Медведчука

Гордон (слева) и Медведчук. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон рассчитывает, что подозрение народному депутату Виктору Медведчуку не окажется выстрелом в пустоту и главное, чтобы были железные аргументы и доказательства его вины, иначе процесс может превратиться в посмешище. Об этом он сказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

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По его словам, все обвинения должны быть четко аргументированы и грамотно доказаны, поскольку Медведчук хороший юрист и сможет использовать любую оплошность следствия для своего оправдания.

"Я очень хочу, чтобы это не был выстрел в пустоту. Я очень хочу, чтобы подозрения, которые выдвинуты против Медведчука, были доказаны, аргументированы. И чтобы обществу показали – не только нашему, но и всему миру: смотрите мы дали Медведчуку и Козаку на основании этого и этого и суд смог доказать, что эти люди виноваты. Это для меня крайне важно. Если там есть хоть какие-то неувязки в обвинениях, он сделает посмешищем всех, кто непрофессионально проработал этот вопрос", – сказал Гордон.

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В то же время журналист отмечает, что все должно быть исключительно по закону.

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"Но если по отношению к нему будет нарушен закон, я первый об этом скажу. Потому что сегодня он будет нарушен по отношению к нему, а завтра – по отношению к вам. А послезавтра – по отношению ко мне. Я хочу жить в стране, где правит закон, одинаковый для всех", – пояснил Гордон.

Как сообщали новости "Сегодня", нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявлено о подозрении в госизмене и разграблении государственных недр в Крыму. Также Медведчуку инкриминируют слив России секретных военных данных. Читайте подробнее о деле Медведчука – Козака.

Сам Медведчук назвал это дело политической расправой и отрицает все обвинения.