"В Ростов или на дачу под Москвой": российский политолог рассказал, что ждет Лукашенко

Россия помогает президенту Беларуси Александру Лукашенко решать проблемы не просто так, Кремль имеет свой интерес – поглощение этой страны и проталкивает под видом урегулирования ситуации идею внесения изменений в белорусскую Конституцию для голосования на референдуме. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" российский политолог Андрей Пионтковский.

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Он считает, что настоящим игроком сейчас является не Лукашенко, а Кремль и Путин. И четыре звонка в Кремль за последние несколько дней с "рассказами о чернокожих натовских войсках, которые сначала захватят Беларусь, а потом и Россию, видимо, какие-то струны в душе Путина затронули". Эксперт напомнил, что до недавнего времени Москва колебалась – поддерживать ли Лукашенко или слить его и поддержать оппозиционеров, но теперь, судя по всему, сделала выбор в пользу белорусского президента.

"Но, похоже, победила линия "сукин сын". Александр Григорьевич, но наш "сукин сын", и мы будем его поддерживать. Много вопросов задается о российском военном вмешательстве. Ну такого вот вмешательства как в Чехословакии в 58-м или в Венгрию 56-м с танками и дивизиями, просто нет необходимости – с кем там воевать и как потом оккупируют страну. И даже того, что было в Украине – Гиркина, "зеленых человечков", – того тоже сейчас не нужно. Лукашенко нужны дополнительные ОМОновцы, дополнительные палачи, садисты готовые расправляться с протестующими, как белорусский ОМОН под началом генерала Караева делал первые три дня. Вот такую помощь Москва безусловно окажет. И я даже подозреваю, что уже оказывает", – рассказал Пионтковский.

Комментируя слухи, что якобы в Минск прилетел спецборт директора ФСБ России, политолог отметил, что на нем много российских бойцов не привезешь в Беларусь. По его словам, 1 500 человек минского ОМОНа почти удержали ситуацию. Увеличить это количество в пять раз, т.е. прислать шесть тысяч таких же "палачей" из Росгвардии, одев их в белорусскую форму, ничего не стоит.

"Наверняка там российские военнослужащие готовы принять участие в разгоне волнений. Они присутствуют. Эту помощь Кремль решил Лукашенко оказывать, что, конечно, продлит агонию Лукашенко, но мне кажется не изменит принципиально ситуацию", – сказал эксперт.

Пионтковского приятно удивили белорусы, которые теперь уже не дадут править Лукашенко и, что важно, не позволят выполнить главный план Москвы – поглощение Беларуси.

"Это аншлюс, которому Лукашенко очень долго сопротивлялся. Не потому, что Лукашенко патриот Беларуси, а потому, что он лично не хотел менять свою позицию диктатора на позицию секретаря Минского обкома. А сейчас он каждый день умоляет Путина: "Помоги, я согласен на все". Он на все согласен, но белорусский народ не согласен. Мой прогноз, что Москва продлит агонию Лукашенко, но этим самым потерпит серьезное внешнеполитическое поражение. Ведь нет в Беларуси такого градуса неприятия к Москве, к Российской Федерации, как в Украине. Потому что Путин еще не успел совершить столько подлостей в отношении Беларуси, сколько было совершено в Украине. Население Беларуси доброжелательно относится к российским гражданам. Но своей поддержкой Лукашенко он добьется только отрицательного эффекта", – объяснил он.

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По его словам, сейчас Кремль оказывает поддержку Лукашенко не просто так, а рассчитывает через изменения в Конституцию протолкнуть аншлюс с поглощением Беларуси.

"Сейчас они надеются из загнанного Лукашенко в угол вырвать вот тот вожделенный аншлюс, которого они добивались 25 лет и в частности этот проект Конституции, да еще референдум, там все будет запутано в такие статейки, что можно будет постараться народу навязать. Во всяком случаи они вот так вот рассчитывают. Если Москва получит от Лукашенко то, что ей нужно – новая Конституция, которая фактически означает исчезновение Беларуси, – то зачем он дальше им будет нужен. Вышвырнут его, сохранят ему жизнь за то, что был в этом проекте. Его поместят в Ростов или на дачу под Москвой", – резюмировал Пионтковский.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Александр Лукашенко соглашался на перевыборы при условии изменения конституции. Также говорил, что готов поделиться полномочиями. По его словам, сейчас ведется работа над вариантами изменения Основного закона страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий. Кроме того, Лукашенко уже "готов" к пересчету голосов по итогам прошедших 9 августа выборов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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