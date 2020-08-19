Сценарии транзита власти в Беларуси: эксперт назвал три варианта для Лукашенко

Власть в Беларуси может смениться через конституционный референдум, но есть вариант, что с президентом Александром Лукашенко может что-то случиться и он сам уйдет – тогда перевыборы будут раньше. Об этом идет речь в нашем материале "Транзит власти в Беларуси уже подготовлен, остались нюансы с заменой Лукашенко".

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Жесткий политический кризис в Беларуси набирает обороты. И хоть сами белорусы избегают аналогий с революцией, по факту так оно и есть. Люди восстали против авторитарного режима Лукашенко, который неизменно правил страной 26 лет. Ситуация зашла в тупик: народ требует отставки Лукашенко и новых выборов президента, Лукашенко категорически против. Однако из уст "последнего диктатора Европы" прозвучали новые-старые идеи о проведении в Беларуси конституционного референдума.

В самой Беларуси такую идею пока даже не обсуждают ни лидеры оппозиции, ни сами протестующие. По словам аналитика Украинского института будущего Игара Тышкевича, конституционный референдум – это старая заготовка Лукашенко по транзиту власти – реализация чего-то среднего между иранским и казахским сценарием разделения власти. Почему Лукашенко вытащил эту заготовку из-под полы именно сейчас? Он таким образом пытается предложить свой вариант компромисса по выходу из кризиса.

"Если такой компромисс будет принят, перевыборы президента и парламента в любом случае произойдут. Есть три базовых варианта. Первый – с Лукашенко вдруг что-то случается, он уходит и в любом случае будут перевыборы. И, скорее всего, эта же концепция сыграет, только уже без влияния Лукашенко. Второй – силой или любым другим способом Лукашенко подавляет протесты. Но протестные настроения все равно никуда не исчезают и будет необходима трансформация системы. Поэтому чуть позже, но Лукашенко все равно выйдет на тот же сценарий. И третий – компромисс. На подготовку к референдуму Лукашенко получает год, ведь если это компромисс, тогда новая Конституция должна пройти общественное обсуждение. Это займет месяца четыре. Потом указ президента о референдуме, изменения в бюджет, выделение денег... По таймингу мы выходим где-то на конец 2021 года", – сказал в комментарии сайту "Сегодня" Тышкевич.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Александр Лукашенко соглашался на перевыборы при условии изменения конституции. Также говорил, что готов поделиться полномочиями. По его словам, сейчас ведется работа над вариантами изменения Основного закона страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий. Кроме того, Лукашенко уже "готов" к пересчету голосов по итогам прошедших 9 августа выборов.

В то же время он продолжает жестко высказываться в адрес своих противников. Лукашенко пригрозил оппозиционерам и обозвал нацистами, которые создали координационный совет для передачи власти.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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