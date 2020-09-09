Польша ответила на новые обвинения Лукашенко: Абсурдные инсинуации

Под Варшавой нет центра управления протестами, говорит глава МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал абсурдными инсинуациями заявления не признанного Западом президента Александра Лукашенко о существовании под Варшавой центра управления протестами в Беларуси, сообщает ТАСС.

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"Это абсурдные инсинуации", — сказал министр в среду на брифинге на полях ХХХ Экономического форума.

"Я убежден — а пленарное заседание [на форуме с участием Светланы Тихановской] это подтвердило, — что такая обидная для белорусского общества аргументация не заслуживает доверия ни в Беларуси, ни в Польше", — добавил глава внешнеполитического ведомства республики.

По словам Рау, его политический и жизненный опыт напоминает о том, что о действовавшем в Польше в конце прошлого века независимом профсоюзе "Солидарность" также говорили, что им управляют извне. "В этом нет ничего нового, сложно даже обращать на это много внимания", — заключил Рау.

Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что митинги в Минске спровоцированы "внешним фактором" и управляются извне через Telegram-каналы. По его словам, центры управления находятся под Варшавой, а также в Чехии, Литве и Украине.

Видео: Meduza

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Напомним, диктатор уже не первый раз обвиняет соседние страны в организации массовых протестов в Беларуси, при этом каждый раз его заявления опровергались.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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