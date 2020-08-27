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Посла Беларуси в Польше вызвали "на ковер" из-за Лукашенко: что случилось

27 августа, 17:21

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Слова белорусского президента о Польше не остались незамеченными Варшавой

В ответ на обвинения в желании Польши присоединить к себе Гродненскую область Беларуси, о чем ранее в этот день заявил белорусский президент Александр Лукашенко, польский МИД вызвал белорусского посла Владимира Чушева.

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Об этом на своей странице в Twitter 27 августа сообщил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"В связи с повторяющимися безосновательными обвинениями белорусских властей в адрес Польши сегодня на 15:00 часов в МИД Польши вызван посол Республики Беларусь", — написал он.

Стоит отметить, что Лукашенко неоднократно обвинял иностранные государства – в том числе и Польше – в попытке оказать влияние извне на избирательный процесс в Беларуси, а также в поддержке антиправительственный протестов. В польском МИД подобные обвинения назвали безосновательными.

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В то же время, в Польше нашел убежище ряд критиков Александра Лукашенко и его режима. Среди них – и основатель самого популярного в Беларуси Telegram-канала Nexta Степан Путило.

Напомним, что Лукашенко также обвинял и Украину во вмешательстве во внутренние дела. В ответ на это МИД впервые в истории взаимоотношений двух стран отозвал для консультаций своего посла из Беларуси.

Что происходит на улицах Беларуси сейчас, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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