Продукты существенно подорожают из-за новых налогов – Яценюк

Арсений Яценюк подчеркнул, что Украина сегодня живет за счет внутренних налогов и за счет очень высоких цен на внешних рынках

Из-за нынешней экономической политики Украины – аграрное государство, которое кормило всю Европу – сегодня страдает от невероятного роста цен на продукты питания. Об этом говорил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на телеканале "Эспрессо".

Реклама

Яценюк подчеркнул, что Украина сегодня живет в первую очередь за счет внутренних налогов, а во вторую – за счет очень высоких цен на внешних рынках.

Читайте также: Инфляция ускорилась. В НБУ рассказали, какие продукты подорожали больше всего

В-третьих, по его словам, Украина живет с того, что государственный дефицит бюджета частично финансируется за счет покупки банками облигаций внутреннего государственного займа.

В качестве примера неправильной, по его мнению, экономической политики, лидер "Народного фронта" привел принятый недавно закон, который власть называет "антиолигархическим". В нем есть две поправки, которые касаются непосредственно сельскохозяйственной продукции: убирают с четвертой категории упрощенной системы налогообложения отдельные сельскохозяйственные товары и вводят специальный налог с земли более 0,5 гектара.

Реклама

"Получается, что каждая украинская семья дополнительно заплатит 650 гривен за питание из-за этих налоговых нововведений. При повышении любого налога возникает вопрос: кто его платит? А платит его всегда конечный потребитель. И это только по этим двум пунктам 650 гривен дополнительно необходимо будет заплатить в следующем году каждой семье только на питание" , – подчеркнул он.

Он подчеркнул, что в данный момент волна популизма есть во всем мире, однако в Украине за 30 лет независимости "мы в первый раз получили наиболее популистское, наиболее непрофессиональное украинское правительство, украинскую власть".

Напомним, в мире стремительно дорожают продукты. По оценкам ООН, за последние полгода цены росли гораздо быстрее, чем все предыдущее десятилетие. Для украинцев эта тема болезненная. Госстат констатировал, что на питание приходится почти половина всех расходов населения Украины.