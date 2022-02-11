Погибнут 50 тыс. киевлян: СМИ узнали страшный прогноз разведки США (карта)

Американская видит несколько сценариев вторжения России в Украину

У России есть несколько сценариев наступления / Фото: Коллаж: Сегодня

План вторжения России может предусматривать, что военные пройдут по девяти маршрутам в Украину и в течение двух дней ударят по Киеву. Об этом пишет NBCnews ссылаясь на оценки американских военных и разведки

В сообщении говорится, что Москва уже развернула около 100 из 168 своих батальонных тактических групп, каждая из которых состоит из 800-900 военнослужащих, и с каждым днем их становится все больше.

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Согласно этим оценкам, президент Владимир Путин направил в регион личный состав и технику шести подразделений спецназа, каждое из которых состоит из 250-300 элитных бойцов.

Сценарии вторжения

Карта наступления на Украину

Два самых масштабных сценария вторжения предполагают одновременную атаку с нескольких сторон, маневр известный как "клещи2 или двойной охват.

Согласно одному из подходов, российские военные захватят большую часть украинской территории к востоку от Днепра, где находится около 50 процентов украинских вооруженных сил, в том числе наиболее боеспособные подразделения, говорится в сообщении.

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Российские танки и механизированные части пересекут границу Украины и двинутся к Полтаве и Харькову, окружая города по мере продвижения к реке. Сухопутные войска будут наступать по трем направлениям с Донбасса, продвигаясь на юг к Крыму и захватывая побережье вдоль Азовского моря.



В тоже время российские военные вертолеты будут одновременно поддерживать воздушную атаку из Крыма, говорится в сообщении. Такой вариант также может включать высадку десанта для захвата побережья Черного моря, а также переброску авиации и сухопутных подразделений из Одессы в Молдову для создания сухопутного коридора вдоль Черного моря.



По информации издания, Россия уже разместила у берегов Украины подводные лодки и пять десантных кораблей с батальонами морской пехоты. Еще шесть, согласно оценке, могут прибыть туда через несколько дней, сообщила телекомпания.

Окружение Киева

Еще более агрессивный вариант предусматривает еще два маршрута атаки с севера для окружения Киева. Он включает использование артиллерийского огня, средств радиоэлектронной борьбы и возможное продвижение наземных войск на юг из Беларуси к Житомиру и на восток к Киеву.

Согласно оценкам, при хорошем состоянии дорог в этом районе российские танки и военная техника могут оказаться на подступах к Киеву за два дня, указала телекомпания.

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Российские военные разместили в Беларуси две современных системы ПВО С-400, которые обеспечат им превосходство в воздухе над значительной частью территории страны с возможностью перехвата самолетов и ракет.

Обе атаки откроются массированным ударом артиллерии, баллистических ракет средней дальности и бомбардировщиков. Вероятно, он будет осуществлен ночью и нацелен на склады боеприпасов, радиолокационные станции, авиацию и системы ПВО, а также другие критически важные военные объекты Украины, сообщила телекомпания.

Предрекают большие потери

Разведка отмечает, что Россия попытается лишить Украину возможности защищаться в первые часы, говорится в оценке. Она осуществит кибератаки и задействует средства радиоэлектронной борьбы (глушения), чтобы нарушить связь между украинскими военными подразделениями, размещенными в разных частях страны.

Также по оценке военных и экспертов, число возможных жертв среди гражданского населения в случае полномасштабного российского вторжения может достигнуть до 50 000.

Киев будет отстреливаться

Бывший лидер "Правого сектора", советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош заявил, что украинская армия достаточно хорошо подготовлена на случай внезапного вторжения со стороны Российской Федерации.

"В данной ситуации надо пользоваться старым римским лозунгом: хочешь мира – готовься к войне. Все должно быть направлено именно на это. Не паниковать, не бояться, а готовиться к битве. Попрут – ну будем их убивать. Не попрут – не будем убивать, все очень просто", – рассказал Ярош.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о последствиях возможного вторжения России для Украины и мира.

"Я не верю, что Россия победит в Украине. Скорее всего – это будет кровавая бойня, российские парни тоже будут возвращаться в гробах", — сказал он.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сообщал, что Киев может пасть в течение 72 часов в случае полномасштабного вторжения России. По его словам, вторжение России может привести к захвату Киева и смертям 15 тысяч украинских военных и 4000 — российских.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что американская разведка поделилась информацией о новых планах Кремля и что сейчас угроза вторжения со стороны России, и новые сценарии Кремля обсуждаются с западными партнерами.