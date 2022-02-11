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СЕГОДНЯ Новости политики

"Попрут – будем их убивать": Ярош припугнул Путина

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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11 февраля, 09:58
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Ярош рассказал, что ждет Россию в случае вторжения
Ярош рассказал, что ждет Россию в случае вторжения
Ярош рассказал, что ждет Россию в случае вторжения / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший лидер "Правого сектора", советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош заявил, что украинская армия достаточно хорошо подготовлена на случай внезапного вторжения со стороны Российской Федерации.

Об этом он рассказал в интервью "24 каналу".

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По его словам, благодаря тем кадровым перестановкам, которые состоялись летом 2021 года, украинская армия сейчас имеет хороших руководителей.

Также Ярош отметил, что пока что нет точной уверенности будет ли вторжение в Украину.

"В данной ситуации надо пользоваться старым римским лозунгом: хочешь мира – готовься к войне. Все должно быть направлено именно на это. Не паниковать, не бояться, а готовиться к битве. Попрут – ну будем их убивать. Не попрут – не будем убивать, все очень просто", – рассказал Ярош.

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Россия готовится к войне?

Россия укрепляет военный потенциал в Крыму. Десантно-штурмовые и артиллерийские подразделения перевооружат современной техникой, а на оккупированном полуострове откроют новые полигоны.

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Кроме того, Россия проведет стратегические командно-штабные учения под названием "Гром". Будут отработаны пуски межконтинентальных баллистических ракет.

Будет ли вторжение в Украину

Запад возмущен позицией Украины

29 января CNN со ссылкой на источники в США и Украине, а также Politico со ссылкой на Puck и NatSec Daily сообщили, что между Зеленским и официальными лицами администрации Байдена нарастает напряженность на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично освещать оценки американской разведки, в которых говорится, что Россия может готовить крупномасштабное нападение на Украину.

Иностранные СМИ встревожены тем, что президент Украины абсолютно спокоен на фоне возможного вторжения. Издание CNN решило поинтересоваться у украинцев, как они относятся к ситуации, когда возможно вторжение россиян в Украину. Оказалось, что в стране нет паники, люди живут обычной размеренной жизнью, никто не опустошает полки магазинов с продуктами и не покидает спешно страну.

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