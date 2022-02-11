Загинуть 50 тис. киян: ЗМІ дізналися про страшний прогноз розвідки США (карта)

Американська телекомпанія бачить кілька сценаріїв вторгнення Росії до України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

План вторгнення Росії може передбачати, що військові пройдуть дев'ятьма маршрутами до України і протягом двох днів ударять по Києву. Про це пише NBCnews, посилаючись на оцінки американських військових та розвідки

У повідомленні йдеться, що Москва вже розгорнула близько 100 зі 168 своїх батальйонних тактичних груп, кожна з яких складається з 800-900 військовослужбовців, і з кожним днем їх дедалі більше.

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Згідно з цими оцінками, президент Володимир Путін направив до регіону особовий склад та техніку шести підрозділів спецназу, кожен із яких складається з 250-300 елітних бійців.

Сценарії вторгнення

Карта наступу на Україну

Два наймасштабніші сценарії вторгнення припускають одночасну атаку з кількох сторін, маневр, відомий як "кліщі" або подвійне охоплення.

Згідно з одним із підходів, російські військові захоплять більшу частину української території на схід від Дніпра, де перебуває близько 50 відсотків українських Збройних сил, у тому числі найбоєздатніші підрозділи, йдеться у повідомленні.

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Російські танки та механізовані частини перетнуть кордон України та рушать до Полтави та Харкова, оточуючи міста у міру просування до річки. Сухопутні війська наступатимуть за трьома напрямками з Донбасу, просуваючись на південь до Криму та захоплюючи узбережжя вздовж Азовського моря.



Водночас російські військові гелікоптери підтримуватимуть повітряну атаку з Криму, йдеться в повідомленні. Такий варіант також може включати висадку десанту для захоплення узбережжя Чорного моря, а також перекидання авіації та сухопутних підрозділів з Одеси до Молдови для створення сухопутного коридору вздовж Чорного моря.



За інформацією видання, Росія вже розмістила біля берегів України підводні човни та п'ять десантних кораблів із батальйонами морської піхоти. Ще шість, за оцінкою, можуть прибути туди за кілька днів, повідомила телекомпанія.

Оточення Києва

Ще агресивніший варіант передбачає ще два маршрути атаки з півночі для оточення Києва. Він включає використання артилерійського вогню, засобів радіоелектронної боротьби та можливе просування наземних військ на південь із Білорусі до Житомира та на схід до Києва.

За оцінками, при гарному стані доріг у цьому районі російські танки та військова техніка можуть опинитися на підступах до Києва за два дні, зазначила телекомпанія.

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Російські військові розмістили у Білорусі дві сучасні системи ППО С-400, які забезпечать їм перевагу у повітрі над значною частиною території країни з можливістю перехоплення літаків та ракет.

Обидві атаки відкриються масованим ударом артилерії, балістичних ракет середньої дальності та бомбардувальників. Ймовірно, його буде здійснено вночі та націлено на склади боєприпасів, радіолокаційні станції, авіацію та системи ППО, а також інші критично важливі військові об'єкти України, повідомила телекомпанія.

Пророкують великі втрати

Розвідка зазначає, що Росія спробує позбавити Україну можливості захищатися у перші години, йдеться в оцінці. Вона здійснить кібератаки та задіє засоби радіоелектронної боротьби (глушіння), щоб порушити зв'язок між українськими військовими підрозділами, розміщеними у різних частинах країни.

Також за оцінкою військових та експертів, кількість можливих жертв серед цивільного населення у разі повномасштабного російського вторгнення може досягти до 50 000.

Київ відстрілюватиметься

Колишній лідер "Правого сектора", радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош заявив, що українська армія досить добре підготовлена на випадок раптового вторгнення з боку Російської Федерації.

"У даній ситуації треба користуватися старим римським гаслом: хочеш миру – готуйся до війни. Все має бути спрямоване саме на це. Не панікувати, не боятися, а готуватися до битви. Попруть – ну їх вбиватимемо. Не попруть – не вбиватимемо, все дуже просто", – розповів Ярош.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про наслідки можливого вторгнення Росії для України та світу.

"Я не вірю, що Росія переможе в Україні. Найімовірніше – це буде кривава бійня, російські хлопці теж повертатимуться в трунах", – сказав він.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі повідомляв, що Київ може впасти протягом 72 годин у разі повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, вторгнення Росії може призвести до захоплення Києва та смертей 15 тисяч українських військових та 4000 – російських.

Окрім того, голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що американська розвідка поділилася інформацією про нові плани Кремля і що зараз загроза вторгнення з боку Росії та нові сценарії Кремля обговорюються із західними партнерами.