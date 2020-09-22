Подача воды в Крым: украинский дипломат назвал России два главных условия

Пока от России исходят только истерики и угрозы, отметил посол

Москва не обращалась к Украине касательно подачи воды в оккупированный Крым. Киев может рассмотреть данный вопрос только в случае соответствующего официального обращения России и признания себя страной-оккупантом.

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Об этом рассказал в интервью "Крым.Реалии" постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Он отметил, что Россия вместо угроз и истерик должна цивилизовано начать диалог по воде в Крым.

"Для того чтобы начать разговор о поставках воды, они (власти России. – Ред.), во-первых, должны признать, что они страна-оккупант и официально обратиться как страна-оккупант, согласно гуманитарному праву. Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами, с истериками, понимаете. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, какая должна быть наша реакция. Насколько мне известно, на сегодняшний день страна-оккупант никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог об этой проблеме. Вместо этого мы видим много суеты и истерик за кулисами этой проблемы", – заявил Кислица.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Шмыгаль заявлял, что Украина не даст воду для нужд российских оккупантов и их военных баз, а помочь может только простым крымчанам. По его словам, в случае гуманитарной катастрофы Украина будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и т.д. В то же время он отмечал, что сейчас невозможно технически возобновить подачу днепровской воды на полуостров из-за проблем с инфраструктурой.

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Также недавно глава украинской делегации в Трехсторонней контактно группе Леонид Кравчук заявлял, что Украина может пустить воду на полуостров для украинцев, но не промышленности оккупантов. Однако в украинском обществе с этим не согласны. У Зеленского отреагировали на идею Кравчука о подаче воды в Крым.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому, когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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