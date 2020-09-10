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Шмыгаль рассказал, обращалась ли Россия касательно подачи воды в Крым

10 сентября, 17:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Москва давно мечтает о возобновлении водоснабжения полуострова

Крым на грани обезвоживания, водохранилища мелеют, а реки высыхают. Однако Россия пока не обращалась официально к Украине относительно подачи днепровской воды на оккупированный полуостров.

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Об этом сказал во время рабочей поездки в Херсонскую область премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Крым.Реалии".

На вопрос журналистов, обращалась ли официально российская сторона по возобновлению водоснабжения Крыма днепровской водой, премьер коротко ответил: "Нет, не обращались".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Шмыгаль заявлял, что Украина не даст воду для нужд российских оккупантов и их военных баз, а помочь может только простым крымчанам. По его словам, в случае гуманитарной катастрофы Украина будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и т.д. В то же время он отмечал, что сейчас невозможно технически возобновить подачу днепровской воды на полуостров из-за проблем с инфраструктурой.

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Также недавно глава украинской делегации в Трехсторонней контактно группе Леонид Кравчук заявлял, что Украина может пустить воду на полуостров для украинцев, но не промышленности оккупантов. Однако в украинском обществе с этим не согласны. У Зеленского отреагировали на идею Кравчука о подаче воды в Крым.

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Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому, когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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Россия вода Крым Денис Шмыгаль
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