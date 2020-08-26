Украина может дать воду в Крым: у Зеленского отреагировали на идею Кравчука

Подача воды в Крым является мощным рычагом давления и влияния на Россию, поэтому до окончания оккупации полуострова водоснабжение восстанавливать нельзя, несмотря на позицию первого президента Украины Леонида Кравчука.

Реклама

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" 26 августа заявил постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

"Позиция и представителя президента, и Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым однозначная и не меняется, и не поменяется: воду в Крым до деоккупации Крымского полуострова подавать нельзя. Это очень значительный рычаг давления и влияния на государство-оккупанта", – сказал он.

Кориневич назвал вопрос водоснабжения Крыма едва ли не единственным, который государство-оккупант не может решить самостоятельно.

"Государство Украина не должно решать эти вопросы за государство-оккупанта. Потому позиция однозначна: никакой воды в Крым до деоккупации полуострова", – подчеркнул постпред.

Реклама

Он напомнил, что гуманитарная катастрофа на полуострове началась после аннексии и связана именно с ней.

"Потому позиция такая: когда государство-оккупант уйдет с нашего украинского Крымского полуострова, безусловно, все вопросы, в том числе водоснабжения, будут возобновлены", – уточнил Кориневич.

Напомним, что в бассейнах большинства рек оккупированного полуострова сложилась тяжелая ситуация – несколько из них оказались на грани пересыхания.

Однако ранее премьер-министр Денис Шмыгаль допустил, что в случае гуманитарной катастрофы украинцы в Крыму будут обеспечены водой, едой и медикаментами.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама