Почему Порошенко больше не станет президентом: новый фрагмент книги Мендель

Порошенко пытался построить формулу украинской идентичности на трех китах – войне, языке и вере, но не получилось

Мендель не дает шансов Порошенко. Коллаж "Сегодня"

Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель опубликовала новый фрагмент своей книги, в котором описала правление пятого президента Украины Петра Порошенко, отметив, что больше у него нет шансов на президентство.

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Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, с 2016 года начался новый политический период Украины, когда уже два года мы отстаивали свою независимость и принадлежность к европейской семье. Вот только изменения были медленными и малозаметными внутри страны: пока в селах жили без газа и четверть населения находилась за чертой бедности, во власти не утихали громкие коррупционные скандалы из-за взяток в сотни тысяч и миллионы долларов.

"Окружение президента Петра Порошенко погрязло в коррупционных скандалах и лицемерии, информационная политика строилась на агрессии, лжи и отсталом, неестественном консерватизме… Европа была недостижимой без европейских политиков. Петр Порошенко и его команда оставались мелкими советскими ворами, которые дорвались до бюджетного корыта", – пишет в своей книге Мендель.

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Она отмечает, что Порошенко пытался построить формулу украинской идентичности на армии, на которой наживалось его окружение, языке, которым не общались в его семье, и вере, которую он отождествлял с автокефалией Украинской церкви и "которую превратил в попсовый электоральный тур с Томосом".

"И чем больше он насаждал свою формулу, тем больше неестественно она проявлялась. И как следствие вызывала отторжение у большинства общества, как плохо подобранная кожа, которая не прижилась во время неудачной косметической операции", – пишет бывший пресс-секретарь Зеленского.

Мендель отмечает, что после поражения на президентских выборах в 2019 году Порошенко начал разделять общество, используя очень чувствительные темы патриотизма, языка и т. п.

"...Разделяя украинское общество вопросами языка, кого-то определяя как лучших патриотов, кого-то – как худших, вбрасывая в информационное пространство чувствительные для общества вещи, искажающие реальность. Он заполонил украинские соцсети ботами, выводил людей на улицы, вливал деньги в медийные (и соцмедийные) каналы. Поэтому кампания-2019 стала едва ли не самой грязной в истории Украины… Он не пожелал жить по законам цивилизованной демократии. И даже внешне притворяясь великим гетманом современности, действовал методами "авторитета" 90-х", – написала она в своей книге.

Напомним, Мендель уже не впервые выкладывает фрагменты своей книги. Недавно она рассказывала о Гитлере, генетическом коде счастья и херсонском суржике.

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